مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلم المكتب الدائم مجلس محافظة إربد، بلدية الوسطية مستندات مالية خاصة بالمشاريع المدرجة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام 2025 تمهيدا للبدء بتنفيذها وطرح عطاءاتها بشكل فوري.



وسلم رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني لرئيس بلدية الوسطية عماد العزام، مستندات مالية بقيمة 200 ألف دينار لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد شوارع داخل حدود البلدية في خطوة تهدف لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.



وأشاد العزام، بدور مجلس المحافظة وجهوده في دعم البلديات عبر تخصيص المشاريع والموازنات اللازمة، مؤكدا أن هذه الشراكة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تطوير الواقع الخدمي في مناطقهم.



وقال بني هاني إن المجلس حريص على توسيع التشاركية مع البلديات في سبيل تجويد الخدمات والبنية التحتية بما يخدم المواطنين في مختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أن هناك دعما إضافيا سيدرج في موازنة العام المقبل بما يشمل أيضا تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم لتحسين واقع الطرق والوصول إلى كل التجمعات السكنية.