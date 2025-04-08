مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
وسلم رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني لرئيس بلدية الوسطية عماد العزام، مستندات مالية بقيمة 200 ألف دينار لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد شوارع داخل حدود البلدية في خطوة تهدف لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.
وأشاد العزام، بدور مجلس المحافظة وجهوده في دعم البلديات عبر تخصيص المشاريع والموازنات اللازمة، مؤكدا أن هذه الشراكة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تطوير الواقع الخدمي في مناطقهم.
وقال بني هاني إن المجلس حريص على توسيع التشاركية مع البلديات في سبيل تجويد الخدمات والبنية التحتية بما يخدم المواطنين في مختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أن هناك دعما إضافيا سيدرج في موازنة العام المقبل بما يشمل أيضا تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم لتحسين واقع الطرق والوصول إلى كل التجمعات السكنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين