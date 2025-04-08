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السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

2025-04-08 03:14:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، 15 شوال 1446هـ الموافق 13 نيسان 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأن يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.

MENAFN08042025000208011052ID1109405530

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