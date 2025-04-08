السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

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السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، 15 شوال 1446هـ الموافق 13 نيسان 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأن يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأن يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.
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