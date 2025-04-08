إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار

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إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط وقعوا على بيان تحذيري بوقف خدمتهم في سلاح الجو إذا واصلت الحكومة إجراءاتها في إقالة رئيس الشاباك رونين بار وعزل المستشارة القضائية للحكومة.
وذكرت القناة أن قيادة الجيش تعمل على منع هذه الخطوة.
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