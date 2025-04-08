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إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار

إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار

2025-04-08 03:14:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط وقعوا على بيان تحذيري بوقف خدمتهم في سلاح الجو إذا واصلت الحكومة إجراءاتها في إقالة رئيس الشاباك رونين بار وعزل المستشارة القضائية للحكومة.

وذكرت القناة أن قيادة الجيش تعمل على منع هذه الخطوة.

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