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بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي

بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي

2025-04-08 03:14:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليقا على قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك إنه "لا خيار سوى العودة إلى الإصلاح القضائي قريبا"، وفق ما نقلت عنه القناة الـ7 الإسرائيلية.

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