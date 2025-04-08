بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي

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بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليقا على قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك إنه "لا خيار سوى العودة إلى الإصلاح القضائي قريبا"، وفق ما نقلت عنه القناة الـ7 الإسرائيلية.
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