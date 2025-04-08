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الأردن يدين أوامر الاحتلال بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

الأردن يدين أوامر الاحتلال بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

2025-04-08 03:14:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، أوامرَ الإغلاقِ التي اصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها لقرار إغلاق المدارس الذي سيتسبّب في حرمان حوالي ٨٠٠ طالب وطالبة من استكمال العام الدراسي، في امتداد واضح للحملة الإسرائيلية المُمَنهجة التي تستهدف عمل (الأنروا) في القدس المحتلة .
‏وأشار السفير القضاة إلى أن الوكالة تتعرّض لاغتيال سياسي يستهدف رمزيّتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
‏وحذر السفير القضاة من التداعيات الكارثية للإجراءات الاسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها او إحلالها داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة (للأنروا) التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

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