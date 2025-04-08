  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ندوة بالعقبة حول الهوية الوطنية 08/04/2025

ندوة بالعقبة حول الهوية الوطنية 08/04/2025

2025-04-08 03:10:20
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 8 نيسان (بترا)- نظمت مديرية ثقافة العقبة اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الهوية الوطنية الاستجابة والتحدي"، بحضور عدد من طلبة الجامعات في العقبة والمهتمين بالشأن الثقافي.

آخر الأخبار الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غ خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصر حوارية في الرصيفة للتضامن مع غ اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسي منتخب الشابات يفوز على نظيره الفلسطيني بغرب آسي خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN08042025000117011021ID1109405452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث