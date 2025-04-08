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ندوة بالعقبة حول الهوية الوطنية 08/04/2025
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 8 نيسان (بترا)- نظمت مديرية ثقافة العقبة اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الهوية الوطنية الاستجابة والتحدي"، بحضور عدد من طلبة الجامعات في العقبة والمهتمين بالشأن الثقافي.
آخر الأخبار الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غ خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصر حوارية في الرصيفة للتضامن مع غ اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسي منتخب الشابات يفوز على نظيره الفلسطيني بغرب آسي خدمات
آخر الأخبار الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غ خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصر حوارية في الرصيفة للتضامن مع غ اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسي منتخب الشابات يفوز على نظيره الفلسطيني بغرب آسي خدمات
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