وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي 08/04/2025

MENAFN - Jordan News Agency) أبوظبي 8 نيسان(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.



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