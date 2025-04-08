وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي 08/04/2025

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي 08/04/2025
(MENAFN- Jordan News Agency) أبوظبي 8 نيسان(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
آخر الأخبار الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غ خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصر حوارية في الرصيفة للتضامن مع غ اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسي منتخب الشابات يفوز على نظيره الفلسطيني بغرب آسي خدمات
آخر الأخبار الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غ خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصر حوارية في الرصيفة للتضامن مع غ اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسي منتخب الشابات يفوز على نظيره الفلسطيني بغرب آسي خدمات
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