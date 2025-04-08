اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسيا

اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسيا
عمان 8 نيسان (بترا)- فاز فريق اتحاد عمان على نظيره طبيعة طهران الإيراني بنتيجة 74-69، في مباراة جرت اليوم الثلاثاء، في بيروت ضمن المرحلة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل".
ويلتقي اتحاد عمان مع فريق الدفاع الجوي العراقي عند الساعة 6:45 من مساء يوم غد، فيما يلتقي الحكمة اللبناني والرياضي بيروت الساعة 9:45 مساء، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية.
ورفع اتحاد عمان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثالث، متساويا بنفس الرصيد النقطي مع طبيعة طهران الإيراني، الذي حل بالمركز الثاني، فيما يتصدر الرياضي بيروت جدول الترتيب بـ 8 نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف م
08/04/2025 21:20:27
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين