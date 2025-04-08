اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- فاز فريق اتحاد عمان على نظيره طبيعة طهران الإيراني بنتيجة 74-69، في مباراة جرت اليوم الثلاثاء، في بيروت ضمن المرحلة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل".

ويلتقي اتحاد عمان مع فريق الدفاع الجوي العراقي عند الساعة 6:45 من مساء يوم غد، فيما يلتقي الحكمة اللبناني والرياضي بيروت الساعة 9:45 مساء، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية.

ورفع اتحاد عمان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثالث، متساويا بنفس الرصيد النقطي مع طبيعة طهران الإيراني، الذي حل بالمركز الثاني، فيما يتصدر الرياضي بيروت جدول الترتيب بـ 8 نقاط.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف م

08/04/2025 21:20:27