  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسيا

اتحاد عمان لكرة السلة يفوز على طبيعة طهران في سوبر غرب آسيا

2025-04-08 03:10:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- فاز فريق اتحاد عمان على نظيره طبيعة طهران الإيراني بنتيجة 74-69، في مباراة جرت اليوم الثلاثاء، في بيروت ضمن المرحلة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل".
ويلتقي اتحاد عمان مع فريق الدفاع الجوي العراقي عند الساعة 6:45 من مساء يوم غد، فيما يلتقي الحكمة اللبناني والرياضي بيروت الساعة 9:45 مساء، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية.
ورفع اتحاد عمان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثالث، متساويا بنفس الرصيد النقطي مع طبيعة طهران الإيراني، الذي حل بالمركز الثاني، فيما يتصدر الرياضي بيروت جدول الترتيب بـ 8 نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف م
08/04/2025 21:20:27

MENAFN08042025000117011021ID1109405448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث