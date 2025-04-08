الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)-نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الثلاثاء، الفنانة الشابة ريناد ثلجي التي وافاها الأجل اليوم عن عمر 36 ربيعا، أثر مرض عضال.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة ، أعرب الرواشدة عن شديد الحزن والأسف على وفاة الفنانة الشابة التي أثبتت نشاطا ملحوظا وحضورا مميزا بين بنات وأبناء جيلها في الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية الأردنية وخصوصا في المسلسلات البدوية.

كما أعرب الرواشدة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة ولنقابة الفنانين الأردنيين وأسرة فرقة المسرح الحر، وزميلاتها وزملائها على فقدان فنانة شابة كانت تخط خطواتها نحو مزيد من الابداع والتميز، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

والفنانة الشابة الراحلة ثلجي ممثلة أردنية، ولدت في عمان وهي خريجة كلية الآداب تخصص علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن طلال التي تخرجت منها عام 2012، أولت اهتمامها بالمسرح والتحقت بفرقة الجامعة المسرحية عام 2009، وشاركت في عروض مختلفة وكانت أنطلاقتها التي فتحت لها آفاقا واسعة حينما نالت جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "ثورات بلا عنوان" في مهرجان فيلادلفيا للمسرح الجامعي العربي.

وخاضت تجارب مسرحية عدة في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة منها: "رحلة المعرفة"، و"ماريانا"، و"تضاد القمامة" التي نالت من خلالها جائزة أفضل دور ثانٍ ضمن الدورة السادسة لمهرجان عشيات طقوس المسرحية عام 2013.

وشاركت في أعمال مسرحية عديدة مع عدد من أبرز المخرجين الأردنيين ومنها "حرير آدم" و"بيت بلا شرفات"، و"ألم عابر"، و"مسكارة" و"سناء بلا ملامح" و"بوابة خمسة" إضافة إلى العديد من مسرحيات الأطفال أيضا.

وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومنها "فنجان البلد"، و"العزيمة"، و"أخوة الدم"، و"الدمعة الحمراء"، و"شيء من الماضي" و"نوف" و"الوعد" وصبر العذوب" وغيرها.

ولعبت في مسلسلي "رياح السموم" و"الخوابي"، دورا رئيسا، وبمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين، وشاركت في عدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة.

وكان مجلس إدارة فرقة المسرح الحر قرر تسمية " الفنانة رناد ثلجي " مديرا تنفيذيا لمهرجان المسرح الحر الدولي في دورته (20)المقبلة والتي ستنطلق في 28 حزيران ولغاية 3 تموز 2025.

والفنانة الراحلة ثلجي عضو نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في فرقة المسرح الحر.

--(بترا)

م ت/أز/ف م

08/04/2025 20:08:25