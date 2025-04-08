الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي
عمان 8 نيسان (بترا)-نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الثلاثاء، الفنانة الشابة ريناد ثلجي التي وافاها الأجل اليوم عن عمر 36 ربيعا، أثر مرض عضال.
ووفقا لبيان صحفي للوزارة ، أعرب الرواشدة عن شديد الحزن والأسف على وفاة الفنانة الشابة التي أثبتت نشاطا ملحوظا وحضورا مميزا بين بنات وأبناء جيلها في الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية الأردنية وخصوصا في المسلسلات البدوية.
كما أعرب الرواشدة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة ولنقابة الفنانين الأردنيين وأسرة فرقة المسرح الحر، وزميلاتها وزملائها على فقدان فنانة شابة كانت تخط خطواتها نحو مزيد من الابداع والتميز، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
والفنانة الشابة الراحلة ثلجي ممثلة أردنية، ولدت في عمان وهي خريجة كلية الآداب تخصص علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن طلال التي تخرجت منها عام 2012، أولت اهتمامها بالمسرح والتحقت بفرقة الجامعة المسرحية عام 2009، وشاركت في عروض مختلفة وكانت أنطلاقتها التي فتحت لها آفاقا واسعة حينما نالت جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "ثورات بلا عنوان" في مهرجان فيلادلفيا للمسرح الجامعي العربي.
وخاضت تجارب مسرحية عدة في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة منها: "رحلة المعرفة"، و"ماريانا"، و"تضاد القمامة" التي نالت من خلالها جائزة أفضل دور ثانٍ ضمن الدورة السادسة لمهرجان عشيات طقوس المسرحية عام 2013.
وشاركت في أعمال مسرحية عديدة مع عدد من أبرز المخرجين الأردنيين ومنها "حرير آدم" و"بيت بلا شرفات"، و"ألم عابر"، و"مسكارة" و"سناء بلا ملامح" و"بوابة خمسة" إضافة إلى العديد من مسرحيات الأطفال أيضا.
وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومنها "فنجان البلد"، و"العزيمة"، و"أخوة الدم"، و"الدمعة الحمراء"، و"شيء من الماضي" و"نوف" و"الوعد" وصبر العذوب" وغيرها.
ولعبت في مسلسلي "رياح السموم" و"الخوابي"، دورا رئيسا، وبمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين، وشاركت في عدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة.
وكان مجلس إدارة فرقة المسرح الحر قرر تسمية " الفنانة رناد ثلجي " مديرا تنفيذيا لمهرجان المسرح الحر الدولي في دورته (20)المقبلة والتي ستنطلق في 28 حزيران ولغاية 3 تموز 2025.
والفنانة الراحلة ثلجي عضو نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في فرقة المسرح الحر.
--(بترا)
م ت/أز/ف م
08/04/2025 20:08:25
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