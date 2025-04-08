7 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس

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غزة 8 نيسان (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب 12 آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين منطقة المواصي بخانيونس جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال لمصلى التوبة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

--(بترا)

ا ش/م ف/ف م

08/04/2025 21:00:03





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