التدريب المهني تحصل على شهادة تميز أوروبية

التدريب المهني تحصل على شهادة تميز أوروبية
عمان 8 نيسان (بترا)- أعلنت مؤسسة التدريب المهني حصول 8 معاهد تابعة لها على "شهادة الالتزام بالتميز المهني"، من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية، ضمن مبادرة (ISATCOVE) الدولية، التي تعنى بتعزيز التميز والجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المعاهد التي حصلت على الشهادة هي: "تدريب مهني" عين الباشا، ومؤاب، والقويسمة، والأردني الكوري للتكنولوجيا، والسلط الحرفي، والأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب مهني جرش.
وبينت المؤسسة أن الشهادة تأتي تحقيقا لكافة المستهدفات المطلوبة للمرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025- 2028 (الأولويات المرتبطة بقطاع التدريب المهني)، ضمن إطار خطة مؤسسة التدريب المهني الاستراتيجية 2022 -2025، والتي يتضمن احد محاورها استحداث مراكز تميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والخاصة وجهات مانحة ومنظمات دولية لتوفير خدمات تدريبية نوعية للشباب في المحافظات.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد مفلح الغرايبة، إن حصول المؤسسة على شهادة الالتزام بالتميز المهني تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية للاهتمام بالتدريب المهني والتعليم التقني وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، ولتمكين الشباب نحو مستقبل مهني يؤمن لهم حياة كريمة ويسهم في التحاقهم بسوق العمل المحلي و الإقليمي.
وأكد التزام المؤسسة بتعزيز ثقافة التميز، وتطوير جودة مخرجات التعليم والتدريب المهني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير برامج تدريبية وإنشاء مراكز متميزة وفق المعايير العالمية للتدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل، كما تعمل حاليا على صياغة وتعديل البرامج التدريبية وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر التدريب المنتهي بالتشغيل في عدة قطاعات، وبالشراكة مع غرف الصناعة وشركات القطاع الخاص.
--(بترا)
و ر/ع س/رق
08/04/2025 18:36:17
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