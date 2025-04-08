التدريب المهني تحصل على شهادة تميز أوروبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- أعلنت مؤسسة التدريب المهني حصول 8 معاهد تابعة لها على "شهادة الالتزام بالتميز المهني"، من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية، ضمن مبادرة (ISATCOVE) الدولية، التي تعنى بتعزيز التميز والجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المعاهد التي حصلت على الشهادة هي: "تدريب مهني" عين الباشا، ومؤاب، والقويسمة، والأردني الكوري للتكنولوجيا، والسلط الحرفي، والأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب مهني جرش.

وبينت المؤسسة أن الشهادة تأتي تحقيقا لكافة المستهدفات المطلوبة للمرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025- 2028 (الأولويات المرتبطة بقطاع التدريب المهني)، ضمن إطار خطة مؤسسة التدريب المهني الاستراتيجية 2022 -2025، والتي يتضمن احد محاورها استحداث مراكز تميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والخاصة وجهات مانحة ومنظمات دولية لتوفير خدمات تدريبية نوعية للشباب في المحافظات.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد مفلح الغرايبة، إن حصول المؤسسة على شهادة الالتزام بالتميز المهني تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية للاهتمام بالتدريب المهني والتعليم التقني وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، ولتمكين الشباب نحو مستقبل مهني يؤمن لهم حياة كريمة ويسهم في التحاقهم بسوق العمل المحلي و الإقليمي.

وأكد التزام المؤسسة بتعزيز ثقافة التميز، وتطوير جودة مخرجات التعليم والتدريب المهني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير برامج تدريبية وإنشاء مراكز متميزة وفق المعايير العالمية للتدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل، كما تعمل حاليا على صياغة وتعديل البرامج التدريبية وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر التدريب المنتهي بالتشغيل في عدة قطاعات، وبالشراكة مع غرف الصناعة وشركات القطاع الخاص.

--(بترا)

و ر/ع س/رق

08/04/2025 18:36:17