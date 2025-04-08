حوارية في الرصيفة للتضامن مع غزة
الرصيفة 8 نيسان (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول الشأن الوطني وسبل التضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة علنية.
وأشاد رئيس المنتدى محمود الصالح خلال الجلسة، بالموقف الرسمي الأردني في دعم الحق الفلسطيني، ورفض العدوان والتهجير، والمتمثل بمواقف جلالة الملك في جميع الأصعدة، والتي وجهت البوصلة نحو دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة المشروع الإسرائيلي للتهجير والاحتلال بالرفض.
وأشار رئيس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة عقل قدح إلى قرارات كسر الحصار التي اتخذها الأردن وشكلت نقطة تحول في التخفيف عن الأهل في غزة، وما تلاها من وقفة شعبية عالمية مع الأردن وضرورة العمل على هذا الإنجاز واستعادة الحرية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بأسرع وقت.
وأكد كتاب وقادة الشأن الثقافي في لواء الرصيفة أهمية تنسيق العمل العربي المشترك بقيادة الأردن لإيقاف العدوان، وإعادة المهجرين والسماح بإدخال جميع أنواع المساعدات والتخفيف عن أهل غزة.
--(بترا)
رن/م ف/ف م
08/04/2025 21:29:59
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين