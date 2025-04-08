حوارية في الرصيفة للتضامن مع غزة

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الرصيفة 8 نيسان (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول الشأن الوطني وسبل التضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة علنية.

وأشاد رئيس المنتدى محمود الصالح خلال الجلسة، بالموقف الرسمي الأردني في دعم الحق الفلسطيني، ورفض العدوان والتهجير، والمتمثل بمواقف جلالة الملك في جميع الأصعدة، والتي وجهت البوصلة نحو دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة المشروع الإسرائيلي للتهجير والاحتلال بالرفض.

وأشار رئيس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة عقل قدح إلى قرارات كسر الحصار التي اتخذها الأردن وشكلت نقطة تحول في التخفيف عن الأهل في غزة، وما تلاها من وقفة شعبية عالمية مع الأردن وضرورة العمل على هذا الإنجاز واستعادة الحرية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بأسرع وقت.

وأكد كتاب وقادة الشأن الثقافي في لواء الرصيفة أهمية تنسيق العمل العربي المشترك بقيادة الأردن لإيقاف العدوان، وإعادة المهجرين والسماح بإدخال جميع أنواع المساعدات والتخفيف عن أهل غزة.

--(بترا)

رن/م ف/ف م

08/04/2025 21:29:59





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