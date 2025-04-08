التربية تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- انطلقت نهائيات البطولة المدرسية الخامسة للشطرنج عبر الإنترنت للمرحلة الثانوية (طلاب وطالبات)، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، بالبطولة التي بدأت تصفياتها منذ نحو شهر ونصف، مؤكدا حرص الوزارة والاتحاد على توفير السبل اللازمة لإقامة البطولات في مختلف الألعاب لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة الألعاب التي يرغبون بها.

وتوج أمين سر الاتحاد ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش الفائزين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: فئة الطالبات فازت بالمركز الأول إيمان صوان من مديرية الجامعة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثاني هبة الحجاوي من مديرية عمان برصيد 8 نقاط ، وفي المركز الثالث حلا الشرع من مديرية إربد برصيد 7 نقاط.

أما عن فئة الطلاب فاز بالمركز الأول أنس خويرة من مديرية الجامعة برصيد 11 نقطة، وبالمركز الثاني معتز حباق من مديرية عمان برصيد 10 نقاط ، وبالمركز الثالث سليمان الصبح من مديرية إربد برصيد 7 نقاط.

--(بترا)

ع س/ع س/رق

08/04/2025 18:32:16