التربية تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية

التربية تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية
عمان 8 نيسان (بترا)- انطلقت نهائيات البطولة المدرسية الخامسة للشطرنج عبر الإنترنت للمرحلة الثانوية (طلاب وطالبات)، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
وأشاد نائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، بالبطولة التي بدأت تصفياتها منذ نحو شهر ونصف، مؤكدا حرص الوزارة والاتحاد على توفير السبل اللازمة لإقامة البطولات في مختلف الألعاب لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة الألعاب التي يرغبون بها.
وتوج أمين سر الاتحاد ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش الفائزين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: فئة الطالبات فازت بالمركز الأول إيمان صوان من مديرية الجامعة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثاني هبة الحجاوي من مديرية عمان برصيد 8 نقاط ، وفي المركز الثالث حلا الشرع من مديرية إربد برصيد 7 نقاط.
أما عن فئة الطلاب فاز بالمركز الأول أنس خويرة من مديرية الجامعة برصيد 11 نقطة، وبالمركز الثاني معتز حباق من مديرية عمان برصيد 10 نقاط ، وبالمركز الثالث سليمان الصبح من مديرية إربد برصيد 7 نقاط.
--(بترا)
ع س/ع س/رق
08/04/2025 18:32:16
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