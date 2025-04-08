سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرين في وزارة شئون الشباب

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرين في وزارة شئون الشباب
المادة الأولى:
تُعين السيدة شيخة عبدالله مبارك بطي مديرًا لإدارة تمكين الشباب في وزارة شئون الشباب، بدلًا من السيدة مريم عيسى علي عوض.
المادة الثانية:
يُعين السيد فيصل عيسى أحمد الخياط مديراً لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة شئون الشباب، بدلًا من السيدة سارة نوح الزويد.
المادة الثالثة:
على وزير شئون الشباب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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