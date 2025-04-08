سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرين في وزارة شئون الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (24) لسنة 2025 بتعيين مديرين في وزارة شئون الشباب، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون الشباب، جاء فيه:

المادة الأولى:

تُعين السيدة شيخة عبدالله مبارك بطي مديرًا لإدارة تمكين الشباب في وزارة شئون الشباب، بدلًا من السيدة مريم عيسى علي عوض.

المادة الثانية:

يُعين السيد فيصل عيسى أحمد الخياط مديراً لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة شئون الشباب، بدلًا من السيدة سارة نوح الزويد.

المادة الثالثة:

على وزير شئون الشباب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.