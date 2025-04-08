سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة
المادة الأولى:
يُعين الشيخ عيسى بن علي بن عبدالله آل خليفة مديراً لإدارة متنزه العرين في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة. بدلًا من الشيخ مشعل بن إبراهيم بن جابر آل خليفة.
المادة الثانية:
على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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