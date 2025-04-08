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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة

2025-04-08 09:02:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (23) لسنة 2025 بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للبيئة، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين الشيخ عيسى بن علي بن عبدالله آل خليفة مديراً لإدارة متنزه العرين في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة. بدلًا من الشيخ مشعل بن إبراهيم بن جابر آل خليفة.

المادة الثانية:

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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