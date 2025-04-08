جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم، فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويرافق جلالته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، كما كان في الاستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط.

وقد اطلع، خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربًا جلالته عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص، وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام.

وأشاد بالإنجازات والواجبات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي التابعة لقوة دفاع البحرين، وما تحققه من نجاحات بسواعد منتسبيها بكل جدارة واحترافية في تنمية الكوادر وتصنيع التقنيات الحديثة، مما يؤكد الكفاءة الرفيعة لمنتسبي قوة دفاع البحرين البواسل.

هذا، وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.