جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين
وقد اطلع، خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربًا جلالته عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص، وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام.
وأشاد بالإنجازات والواجبات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي التابعة لقوة دفاع البحرين، وما تحققه من نجاحات بسواعد منتسبيها بكل جدارة واحترافية في تنمية الكوادر وتصنيع التقنيات الحديثة، مما يؤكد الكفاءة الرفيعة لمنتسبي قوة دفاع البحرين البواسل.
هذا، وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية