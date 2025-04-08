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سوني توسع سلسلة منتجات مسرح BRAVIA بإطلاق مجموعة من منتجات الصوت للارتقاء بتجربة السينما المنزلية
(MENAFN- Atteline) المنتجات الجديدة تتضمن سماعة شريطية ومنظومة مسرح منزلي محيطي ومكبرات صوت خلفية ومضخم صوت لتقدم تجارب مميزة في مشاهدة الأفلام والعروض
(دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 8 أبريل 2025): كشفت سوني عن إطلاق تشكيلة منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA لعام 2025، والمصممة لتقديم أفضل التجارب مع ميزات الصوت المحيطي الغامر ليناسب إعدادات السينما المنزلية. وتقدم المجموعة أفضل الخيارات لترتقي بتجربة المشاهدة في المنزل بما يضاهي التجارب الغامرة في دور السينما، حيث تتميز دور السينما باستخدام عدد كبير من مكبرات الصوت الموضوعة على السقف والجدران لإنشاء مجال صوتي محلي غامر. وتوفر منتجات مسرح BRAVIA تجربة مماثلة في المنزل. وتضم تشكيلة المنتجات كلاً من سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 (سماعة شريطية بتقنية قناة 3.1.2 مع مضخم صوت لاسلكي) ومنظومة مسرح BRAVIA 6 (منظومة مسرح منزلي بتقنية قناة 5.1)، والتي توفر تجربة صوتية سينمائية غامرة. كما تضم مكبرات صوت خلفية من فئة مسرح BRAVIA 8(مكبرات صوت خلفية) وصبووفر مسرح BRAVIA 7 (مضخم صوت)؛ والتي توفر تشكيلة واسعة من مكبرات الصوت الفرعية قادرة على الاتصال بسماعة شريطية متوافقةi مثل سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 9 لتقديم تجارب سينمائية منزلية عالية المستوى. وتسهم هذه المنتجات الأربعة في الارتقاء بتجارب المشاهدة المنزلية لتلبية أعلى المعايير ونقل التجارب الغامرة التي توفرها دور السينما إلى المنازل. وأعلنت سوني أيضاً عن تقديم تلفزيونات BRAVIA، بالإضافة إلى جهاز العرض السينمائي من BRAVIA، مما يعزز التزام سوني بتوسيع سلسلة BRAVIA لتشمل جميع جوانب الترفيه المنزلي.
ويعتمد المهنيون العاملون في مجال الإنتاج السينمائي على منتجات سوني المتنوعة، بما فيها كاميرات السينما الرقمية والشاشات، مما أتاح لسوني بناء خبرات واسعة في قطاع السينما، ووفر لها فهماً عميقاً لرؤية مخرجي الأفلام وصنّاع المحتوى. وتوفر السلسة الجديدة من تلفزيونات BRAVIA والسماعات وأجهزة العرض السينمائية المنزلية نافذة تربط صنّاع المحتوى بالمشاهدين، مما يتيح نقل التجربة السينمائية كما تخيلها المخرج إلى المنزل مباشرة.
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6:هي سماعة شريطية بقناة 3.1.2 وتقدم صوتاً محيطياً غامراً وحوارات واضحة. كما تتضمن مضخم صوت لاسلكي يوفر صوت جهير قوي ومتوازن. وتوفر تقنيات دولبي أتموس ودي تي إس إكس صوتاً محيطيأً قوياً يشابه الصوت في دور السينما. وتحتوي السماعة على تقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، وهو ما يمنح المستخدم تجربة صوتية واقعية متعددة الأبعاد مهما كانت صيغة الملفات. كما تقدم سوني مجموعة من التقنيات المميزة في المزج الموسيقي لتحويل الصيغ الموسيقية المحيطية من نمط ستيريو إلى تجارب موسيقية محيطية ثلاثية الأبعاد. ويضمن مكبر الصوت المركزي المخصص تقديم حوارات واضحة وتجربة صوتية دقيقة ونقية في كل مشهد. وتقوم تقنية ii ضبط وضوح الصوت 3™ من سوني، المدعومة بتعلم الآلة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعرف على الأصوات البشرية لتضخمها أو تخفضها بحيث يبدو الحوار عالياً وواضحاً مهما كان خافتاً، وذلك عند قيام المستخدم بربط السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 مع تلفزيون BRAVIA متوافق.
نظام مسرح BRAVIA 6
نظام مسرح BRAVIA 6: هي منظومة صوتية قوية وشاملة بتقنية قناة 5.1 وبقوة 1,000 واط، وتأتي مع مضخم صوت، مما يوفر تجربة صوتية أعمق وأكثر وضوحاً وتوازناً. وتقدم تقنية القناة 5.1 اصواتاً عميقة وواضحة، بينما توفر تقنيات دولبي أتموس ودي تي إس إكس تجربة صوتية غامرة متعددة الأبعاد. وتحتوي المنظومة على تقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، وهو ما يمنح المستخدم تجربة صوتية واقعية متعددة الأبعاد مهما كانت صيغة الملفات لتحافظ على التجربة السينمائية كما تخيلها المخرج. وعلى غرار السماعة الشريطية، تتميز منظومة السينما المنزلية بتقنية ضبط وضوح الصوت 3™ من سوني iii، التي تستخدم خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان أن تكون أصوات الحوارات عالية وواضحة. كما تتيح تقنية مالتي ستيريو تجربة غامرة، حيث تسمح بتكرار صوت الستيريو من اليسار/ اليمين إلى الوسط/ الخلف للحصول على تجربة صوتية محيطية متعددة الاتجاهات.
مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وصبووفر مسرح BRAVIA 7
يشكل مكبرا الصوت مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وصبووفر مسرح BRAVIA 7خيارين إضافيين لتعزيز التجهيزات السينمائية المنزلية الحالية. ويمكن تحسين جودة الصوت السينمائي من خلال الربط اللاسلكي بين مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وسماعة شريطية متوافقة، ivمما ينتج عنه تجربة صوتية محيطية غامرة يتم تخصيصها لتناسب بيئة منزلية معينة باستخدام تقنية رسم خرائط الصوت المكانية المحيطية الحصرية من سوني. ويعزز صبووفر مسرح BRAVIA 7 تجربة الاستماع بإضافة ترددات صوتية منخفضة تجعل المستمع يشعر بحدة المشاهد الحركية المعروضة. ويتميز مكبر الصوت صبووفر مسرح BRAVIA 7 بتصميم انسيابي وصغير الحجم، مما يتيح تركيبه بطريقتين مختلفتينiv. كما تنفرد مكبرات الصوت الاختيارية بتصميم أنيق يتناغم بصرياً مع مختلف الديكورات المنزلية.
تكامل سلس مع تلفزيونات BRAVIA
من خلال استخدام تلفزيون BRAVIA مع أحد منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA، يحظى المستخدمون بتجربة سلسة تتيح لهم الاستمتاع بالأفلام والبرامج. ويمكن التحكم بتلفزيون BRAVIA ومسرح BRAVIA باستخدام الهاتف الذكي، مما يعزز سهولة الاستخدام، حيث يمكن استخدام تطبيق BRAVIA كونيكت لتعديل مستوى الصوت وتغيير الإعدادات وتفقد الأجهزة الملحقة، دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم أو قائمة التحكم على الشاشة. كما يمكن التحكم في تلفزيون BRAVIA وأجهزة مسرح BRAVIA من خلال شاشة موحدة، مما يغني عن الحاجة إلى التبديل بين أجهزة التحكم عن بعد. ويمكن أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بالميزات مثل مجال الصوت وحجمه. وتظهر إعدادات الصوت الخاصة بالسماعة الشريطية ضمن واجهة مدمجة في قائمة الإعدادات السريعة من BRAVIA.
الانسجام بين منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA والبيئة
خفض استخدام البلاستيك الخام:
اعتمدت شركة سوني خطة بيئية تحت مسمى "الطريق إلى البصمة الصفرية"، تهدف إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني لأنشطتها التجارية ودورات حياة منتجاتها بحلول عام 2050. وفي إطار جهود الشركة لتحقيق هذه الرؤية، تعمل منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA على تقليل حجم مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية المستخدمة.v كما أن النسيج vi المستخدم في هذه المنتجات الصوتية المنزلية مُعاد تدويره من عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت. vii وقد تم اختيار هذه المادة بعناية فائقة لضمان تحقيق الجودة الصوتية المثالية، والتصميم الأنيق، والملمس المريح، واللون المناسب.
منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA وسهولة الإعداد
تتضمن منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA ميزات مصممة خصيصاً لمساعدة ضعاف البصر في عملية الإعداد. فعلى غلاف المنتج، يوجد إطار مربع بارز يدل على رمز الاستجابة السريعة viii لتطبيق BRAVIA كونيكت ix الذي يوفر دعماً لقارئ الشاشة. كما تحتوي وحدتا السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 ونظام مسرح BRAVIA 6 على نقاط لمسية تشير إلى منفذ eARC HDMI لتوصيله بجهاز التلفزيون.
المواصفات الرئيسية لمنتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA المُعلن عنها حديثاً
＜سماعة شريطية / نظام صوت منزلي＞
نظام مسرح BRAVIA 6
*نظام صوت منزلي
* قناة 5.1
مكبرات الصوت: سماعة شريطية (يمين/ يسار/ منتصف/ مكبرات صوت عالية التردد)، مكبرات صوت خلفية (مع مكبرات صوت عالية التردد) * ومضخم صوت
* 1,000 واط
تقنيتا دولبي أتموس® ودي تي إس إكس® وتقنيتا الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، إلى جانب مُوزع الصوت الفريد من سوني، ونظام ستيريو متعدد الاتجاهات، وتقنية فويس زوم 3™
* BRAVIA كونيكت
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6
* سماعة صوت شريطية، مضخم صوت
* قناة 3.1.2
مكبرات الصوت: سماعة شريطية (على اليمين/ اليسار/ في المنتصف/ في الأعلى) ومضخم صوت
* 350 واط
* تقنيات دولبي أتموس® ودي تي إس إكس® والسماعة العلوية، وتقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، إلى جانب مُوزع الصوت الفريد من سوني، وتقنية فويس زوم 3™iii
* BRAVIA كونيكت
النوع
هيكل مكبر الصوت
القدرة الناتجة (إجمالية)
الميزات الأساسية
اسم التطبيق
مضخم صوت مسرح BRAVIA 7
* مضخم صوت
* قناة واحدة
* 100 واط
* حافة ذات فتحة منفصلة، وضع ثنائي الاتجاه، اتصال لاسلكي
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 8
* مكبرات صوت خلفية
* قناتان (يسار + يمين)
* 100 واط
* تقنية رسم خرائط الصوت المكانية المحيطيةx تتضمن مكبر صوت جهير ومكبر صوت عالي التردد، واتصال لاسلكي
النوع
هيكل مكبر الصوت
القدرة الناتجة (إجمالية)
الميزات الأساسية
ملاحظات للمحررين
موقع BRAVIA الإلكتروني:
فيديو إعلان BRAVIA:
فيديو السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6:
فيديو نظام مسرح BRAVIA 6:
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(دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 8 أبريل 2025): كشفت سوني عن إطلاق تشكيلة منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA لعام 2025، والمصممة لتقديم أفضل التجارب مع ميزات الصوت المحيطي الغامر ليناسب إعدادات السينما المنزلية. وتقدم المجموعة أفضل الخيارات لترتقي بتجربة المشاهدة في المنزل بما يضاهي التجارب الغامرة في دور السينما، حيث تتميز دور السينما باستخدام عدد كبير من مكبرات الصوت الموضوعة على السقف والجدران لإنشاء مجال صوتي محلي غامر. وتوفر منتجات مسرح BRAVIA تجربة مماثلة في المنزل. وتضم تشكيلة المنتجات كلاً من سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 (سماعة شريطية بتقنية قناة 3.1.2 مع مضخم صوت لاسلكي) ومنظومة مسرح BRAVIA 6 (منظومة مسرح منزلي بتقنية قناة 5.1)، والتي توفر تجربة صوتية سينمائية غامرة. كما تضم مكبرات صوت خلفية من فئة مسرح BRAVIA 8(مكبرات صوت خلفية) وصبووفر مسرح BRAVIA 7 (مضخم صوت)؛ والتي توفر تشكيلة واسعة من مكبرات الصوت الفرعية قادرة على الاتصال بسماعة شريطية متوافقةi مثل سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 9 لتقديم تجارب سينمائية منزلية عالية المستوى. وتسهم هذه المنتجات الأربعة في الارتقاء بتجارب المشاهدة المنزلية لتلبية أعلى المعايير ونقل التجارب الغامرة التي توفرها دور السينما إلى المنازل. وأعلنت سوني أيضاً عن تقديم تلفزيونات BRAVIA، بالإضافة إلى جهاز العرض السينمائي من BRAVIA، مما يعزز التزام سوني بتوسيع سلسلة BRAVIA لتشمل جميع جوانب الترفيه المنزلي.
ويعتمد المهنيون العاملون في مجال الإنتاج السينمائي على منتجات سوني المتنوعة، بما فيها كاميرات السينما الرقمية والشاشات، مما أتاح لسوني بناء خبرات واسعة في قطاع السينما، ووفر لها فهماً عميقاً لرؤية مخرجي الأفلام وصنّاع المحتوى. وتوفر السلسة الجديدة من تلفزيونات BRAVIA والسماعات وأجهزة العرض السينمائية المنزلية نافذة تربط صنّاع المحتوى بالمشاهدين، مما يتيح نقل التجربة السينمائية كما تخيلها المخرج إلى المنزل مباشرة.
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6:هي سماعة شريطية بقناة 3.1.2 وتقدم صوتاً محيطياً غامراً وحوارات واضحة. كما تتضمن مضخم صوت لاسلكي يوفر صوت جهير قوي ومتوازن. وتوفر تقنيات دولبي أتموس ودي تي إس إكس صوتاً محيطيأً قوياً يشابه الصوت في دور السينما. وتحتوي السماعة على تقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، وهو ما يمنح المستخدم تجربة صوتية واقعية متعددة الأبعاد مهما كانت صيغة الملفات. كما تقدم سوني مجموعة من التقنيات المميزة في المزج الموسيقي لتحويل الصيغ الموسيقية المحيطية من نمط ستيريو إلى تجارب موسيقية محيطية ثلاثية الأبعاد. ويضمن مكبر الصوت المركزي المخصص تقديم حوارات واضحة وتجربة صوتية دقيقة ونقية في كل مشهد. وتقوم تقنية ii ضبط وضوح الصوت 3™ من سوني، المدعومة بتعلم الآلة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعرف على الأصوات البشرية لتضخمها أو تخفضها بحيث يبدو الحوار عالياً وواضحاً مهما كان خافتاً، وذلك عند قيام المستخدم بربط السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 مع تلفزيون BRAVIA متوافق.
نظام مسرح BRAVIA 6
نظام مسرح BRAVIA 6: هي منظومة صوتية قوية وشاملة بتقنية قناة 5.1 وبقوة 1,000 واط، وتأتي مع مضخم صوت، مما يوفر تجربة صوتية أعمق وأكثر وضوحاً وتوازناً. وتقدم تقنية القناة 5.1 اصواتاً عميقة وواضحة، بينما توفر تقنيات دولبي أتموس ودي تي إس إكس تجربة صوتية غامرة متعددة الأبعاد. وتحتوي المنظومة على تقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، وهو ما يمنح المستخدم تجربة صوتية واقعية متعددة الأبعاد مهما كانت صيغة الملفات لتحافظ على التجربة السينمائية كما تخيلها المخرج. وعلى غرار السماعة الشريطية، تتميز منظومة السينما المنزلية بتقنية ضبط وضوح الصوت 3™ من سوني iii، التي تستخدم خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان أن تكون أصوات الحوارات عالية وواضحة. كما تتيح تقنية مالتي ستيريو تجربة غامرة، حيث تسمح بتكرار صوت الستيريو من اليسار/ اليمين إلى الوسط/ الخلف للحصول على تجربة صوتية محيطية متعددة الاتجاهات.
مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وصبووفر مسرح BRAVIA 7
يشكل مكبرا الصوت مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وصبووفر مسرح BRAVIA 7خيارين إضافيين لتعزيز التجهيزات السينمائية المنزلية الحالية. ويمكن تحسين جودة الصوت السينمائي من خلال الربط اللاسلكي بين مكبرات الصوت الخلفية من فئة مسرح BRAVIA 8 وسماعة شريطية متوافقة، ivمما ينتج عنه تجربة صوتية محيطية غامرة يتم تخصيصها لتناسب بيئة منزلية معينة باستخدام تقنية رسم خرائط الصوت المكانية المحيطية الحصرية من سوني. ويعزز صبووفر مسرح BRAVIA 7 تجربة الاستماع بإضافة ترددات صوتية منخفضة تجعل المستمع يشعر بحدة المشاهد الحركية المعروضة. ويتميز مكبر الصوت صبووفر مسرح BRAVIA 7 بتصميم انسيابي وصغير الحجم، مما يتيح تركيبه بطريقتين مختلفتينiv. كما تنفرد مكبرات الصوت الاختيارية بتصميم أنيق يتناغم بصرياً مع مختلف الديكورات المنزلية.
تكامل سلس مع تلفزيونات BRAVIA
من خلال استخدام تلفزيون BRAVIA مع أحد منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA، يحظى المستخدمون بتجربة سلسة تتيح لهم الاستمتاع بالأفلام والبرامج. ويمكن التحكم بتلفزيون BRAVIA ومسرح BRAVIA باستخدام الهاتف الذكي، مما يعزز سهولة الاستخدام، حيث يمكن استخدام تطبيق BRAVIA كونيكت لتعديل مستوى الصوت وتغيير الإعدادات وتفقد الأجهزة الملحقة، دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم أو قائمة التحكم على الشاشة. كما يمكن التحكم في تلفزيون BRAVIA وأجهزة مسرح BRAVIA من خلال شاشة موحدة، مما يغني عن الحاجة إلى التبديل بين أجهزة التحكم عن بعد. ويمكن أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بالميزات مثل مجال الصوت وحجمه. وتظهر إعدادات الصوت الخاصة بالسماعة الشريطية ضمن واجهة مدمجة في قائمة الإعدادات السريعة من BRAVIA.
الانسجام بين منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA والبيئة
خفض استخدام البلاستيك الخام:
اعتمدت شركة سوني خطة بيئية تحت مسمى "الطريق إلى البصمة الصفرية"، تهدف إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني لأنشطتها التجارية ودورات حياة منتجاتها بحلول عام 2050. وفي إطار جهود الشركة لتحقيق هذه الرؤية، تعمل منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA على تقليل حجم مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية المستخدمة.v كما أن النسيج vi المستخدم في هذه المنتجات الصوتية المنزلية مُعاد تدويره من عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت. vii وقد تم اختيار هذه المادة بعناية فائقة لضمان تحقيق الجودة الصوتية المثالية، والتصميم الأنيق، والملمس المريح، واللون المناسب.
منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA وسهولة الإعداد
تتضمن منتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA ميزات مصممة خصيصاً لمساعدة ضعاف البصر في عملية الإعداد. فعلى غلاف المنتج، يوجد إطار مربع بارز يدل على رمز الاستجابة السريعة viii لتطبيق BRAVIA كونيكت ix الذي يوفر دعماً لقارئ الشاشة. كما تحتوي وحدتا السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6 ونظام مسرح BRAVIA 6 على نقاط لمسية تشير إلى منفذ eARC HDMI لتوصيله بجهاز التلفزيون.
المواصفات الرئيسية لمنتجات الصوت المنزلية من فئة مسرح BRAVIA المُعلن عنها حديثاً
＜سماعة شريطية / نظام صوت منزلي＞
نظام مسرح BRAVIA 6
*نظام صوت منزلي
* قناة 5.1
مكبرات الصوت: سماعة شريطية (يمين/ يسار/ منتصف/ مكبرات صوت عالية التردد)، مكبرات صوت خلفية (مع مكبرات صوت عالية التردد) * ومضخم صوت
* 1,000 واط
تقنيتا دولبي أتموس® ودي تي إس إكس® وتقنيتا الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، إلى جانب مُوزع الصوت الفريد من سوني، ونظام ستيريو متعدد الاتجاهات، وتقنية فويس زوم 3™
* BRAVIA كونيكت
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 6
* سماعة صوت شريطية، مضخم صوت
* قناة 3.1.2
مكبرات الصوت: سماعة شريطية (على اليمين/ اليسار/ في المنتصف/ في الأعلى) ومضخم صوت
* 350 واط
* تقنيات دولبي أتموس® ودي تي إس إكس® والسماعة العلوية، وتقنيتي الإنتاج الرأسي من سوني وتقنية إس فورس برو المخصصة للاستمتاع بصوت محيطي أمامي، إلى جانب مُوزع الصوت الفريد من سوني، وتقنية فويس زوم 3™iii
* BRAVIA كونيكت
النوع
هيكل مكبر الصوت
القدرة الناتجة (إجمالية)
الميزات الأساسية
اسم التطبيق
مضخم صوت مسرح BRAVIA 7
* مضخم صوت
* قناة واحدة
* 100 واط
* حافة ذات فتحة منفصلة، وضع ثنائي الاتجاه، اتصال لاسلكي
سماعة شريطية من فئة مسرح BRAVIA 8
* مكبرات صوت خلفية
* قناتان (يسار + يمين)
* 100 واط
* تقنية رسم خرائط الصوت المكانية المحيطيةx تتضمن مكبر صوت جهير ومكبر صوت عالي التردد، واتصال لاسلكي
النوع
هيكل مكبر الصوت
القدرة الناتجة (إجمالية)
الميزات الأساسية
ملاحظات للمحررين
موقع BRAVIA الإلكتروني:
فيديو إعلان BRAVIA:
فيديو السماعة الشريطية من فئة مسرح BRAVIA 6:
فيديو نظام مسرح BRAVIA 6:
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