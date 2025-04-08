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خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية في سوق المنامة المركزي

خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية في سوق المنامة المركزي

2025-04-08 08:06:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت قيادة خفر السواحل حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من إدارات وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وإدارة المراقبة والتفتيش البحري في سوق المنامة المركزي، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الثروة البحرية والتصدي للمخالفات وضبطها، حيث تم ضبط عدد من المخالفين لقوانين الصيد والعمالة الأجنبية الغير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت قيادة خفر السواحل أهمية تقيد جميع البحارة بقوانين وأنظمة الصيد البحري في المملكة، مشيرةً إلى استمرار هذه الحملات لضبط المخالفين بما يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية لمملكة البحرين.

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