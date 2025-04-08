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خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية في سوق المنامة المركزي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت قيادة خفر السواحل حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من إدارات وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وإدارة المراقبة والتفتيش البحري في سوق المنامة المركزي، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الثروة البحرية والتصدي للمخالفات وضبطها، حيث تم ضبط عدد من المخالفين لقوانين الصيد والعمالة الأجنبية الغير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت قيادة خفر السواحل أهمية تقيد جميع البحارة بقوانين وأنظمة الصيد البحري في المملكة، مشيرةً إلى استمرار هذه الحملات لضبط المخالفين بما يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية لمملكة البحرين.
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