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وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين

وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين

2025-04-08 08:06:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر على مختلف الأصعدة، منوهًا ‎بأهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

MENAFN08042025000055011008ID1109403265

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