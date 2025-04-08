وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين

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وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر على مختلف الأصعدة، منوهًا بأهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر على مختلف الأصعدة، منوهًا بأهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
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