مملكة البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمراقبة الانبعاثات وجودة الهواء الدولي (CEM2025)

مملكة البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمراقبة الانبعاثات وجودة الهواء الدولي (CEM2025)
وأكد أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في الشؤون البيئية، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كمنصة دولية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال مراقبة الانبعاثات وجودة الهواء، وتعزيز التعاون نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة وتوازنًا عبر تبني أفضل الممارسات والتقنيات في مراقبة الانبعاثات وجودة الهواء.
ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 40 عرضًا فنيًا وتقنيًا يقدمها نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، موزعة على 7 جلسات رئيسية تناولت موضوعات متخصصة مثل قياس الانبعاثات، والتقنيات التحليلية، والامتثال البيئي. بالإضافة إلى جلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية.
وعلى هامش المؤتمر، اطّلع وزير النفط والبيئة على المعرض التقني المصاحب، الذي ضم 55 شركة دولية رائدة في مجالات أجهزة قياس الانبعاثات، وحلول المراقبة الذكية، وتقنيات الحد من الانبعاثات. ويُعد المعرض فرصة للمشاركين للاطلاع عن كثب على أحدث الابتكارات والتقنيات، والتواصل المباشر مع المصنعين والمزودين الدوليين.
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