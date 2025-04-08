مملكة البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمراقبة الانبعاثات وجودة الهواء الدولي (CEM2025)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمراقبة الانبعاثات وجودة الهواء الدولي (CEM2025)، الذي تستضيفه مملكة البحرين لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من عدد من المسؤولين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الدول والمنظمات البيئية الإقليمية والدولية.

وأكد أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في الشؤون البيئية، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كمنصة دولية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال مراقبة الانبعاثات وجودة الهواء، وتعزيز التعاون نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة وتوازنًا عبر تبني أفضل الممارسات والتقنيات في مراقبة الانبعاثات وجودة الهواء.

ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 40 عرضًا فنيًا وتقنيًا يقدمها نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، موزعة على 7 جلسات رئيسية تناولت موضوعات متخصصة مثل قياس الانبعاثات، والتقنيات التحليلية، والامتثال البيئي. بالإضافة إلى جلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية.

وعلى هامش المؤتمر، اطّلع وزير النفط والبيئة على المعرض التقني المصاحب، الذي ضم 55 شركة دولية رائدة في مجالات أجهزة قياس الانبعاثات، وحلول المراقبة الذكية، وتقنيات الحد من الانبعاثات. ويُعد المعرض فرصة للمشاركين للاطلاع عن كثب على أحدث الابتكارات والتقنيات، والتواصل المباشر مع المصنعين والمزودين الدوليين.