ترامب .. الرسوم نار ومن يقترب يحترق

MENAFN - Al-Bayan) في مشهد يعيد إلى الأذهان نغمة الحرب التجارية التي هزّت الأسواق قبل سنوات، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نبرته مجددًا تجاه الصين، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة ضخمة بنسبة 50% على الواردات الصينية، ما لم تتراجع بكين عن رسومها الانتقامية الأخيرة.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، الإثنين، في منشور ناري: "ما لم تسحب الصين الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد، فستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 50% بدءًا من 9 أبريل!"

هذا التحذير يأتي بعد أن ردت بكين بإجراءات جمركية مضادة على إعلان ترامب السابق عن رفع الرسوم على السلع الصينية، وإذا نُفّذ التهديد الجديد، فقد تصل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات الصينية إلى نسبة مذهلة تبلغ 104%، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم السابقة البالغة 20% و34%.

وقال ترامب : "أي دولة ترد على الولايات المتحدة برسوم جديدة... ستُواجه على الفور برسوم أعلى وأقسى"، معلنًا أن كل المحادثات التجارية المقررة مع الصين ستكون "ملغاة" حتى إشعار آخر.

الحرب حتى النهاية

وتعهدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية "حتى النهاية"، في رد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجدداً عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة".

وأكد "لن تقبل هذا أبداً. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية".

أضاف "إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها".

بلطجة اقتصادية

وفي مواجهة التصعيد الأميركي، ردت السفارة الصينية ببيان ناري وصف التصرفات الأميركية بأنها "بلطجة اقتصادية وتعدٍّ على القواعد الدولية".

سياسة أنانية

وقال المتحدث الصيني ليو بينغيو:"الضغط على الصين والتهديد ليسا الطريقة الصحيحة للتعامل... هذه سياسة أنانية ترتدي قناع (المعاملة بالمثل)".

ورغم كل هذا التوتر، أشار ترامب إلى أن المفاوضات مع دول أخرى بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ "على الفور"، لكنه شدد على أن تعليق الرسوم مؤقتًا "ليس مطروحًا". وأضاف: "لدينا ديون بـ36 تريليون دولار... حان الوقت لصفقات عادلة تُعيد أمريكا إلى المقدمة".

الأسواق تترنّح

الاضطراب لم يتأخر، إذ اهتزت الأسواق العالمية بقوة عقب التهديدات الأميركية.

فقد سجل مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ انخفاضًا تاريخيًا بنسبة 13%، وهو الأسوأ منذ 1997. وتراجعت مؤشرات تايوان وسنغافورة، في حين سجلت أسواق إندونيسيا وتايلاند خسائر كبيرة عقب عودتها من عطلة وطنية.

في أوروبا، أغلقت مؤشرات كبرى مثل "فوتسي 100" على انخفاض تجاوز 4%، فيما بدأت الأسهم الأميركية يوم الإثنين على تراجع حاد قبل أن تتعافى جزئيًا لاحقًا.

صدامات جديدة في الأفق؟

في خضم هذا التصعيد، التقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تعهّدت تل أبيب بمعالجة اختلال الميزان التجاري مع واشنطن، تفاديًا للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 17%، والتي ستُفرض أيضًا اعتبارًا من 9 أبريل ضمن سياسة ترامب التي أسماها "يوم التحرير".

كما أعلنت اليابان نيتها إرسال فريق تفاوض إلى واشنطن، في حين لوّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإمكانية الرد الأوروبي: "نحن لا نستبعد الردّ، وسندافع عن مصالحنا إذا فُرضت علينا تعريفات غير عادلة".

لكن ترامب لم يتراجع، واختتم تصريحاته قائلًا:

"الاتحاد الأوروبي أُسس للإضرار بالولايات المتحدة تجاريًا... الآن، أمريكا أولًا!"