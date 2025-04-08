الصين تخفض قيمة اليوان.. والدولار يواصل تراجعه

MENAFN - Al-Bayan) خفض بنك الشعب الصيني القيمة المرجعية لليوان في السوق المحلية لأدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2023، في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية، بسبب الحرب التجارية مع أمريكا.

حدد المركزي الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار بالسوق المحلية عند 7.2038 يوان، وتعد هذه أدنى قيمة للعملة المحلية منذ سبتمبر 2023.

وتعد هذه أيضاً المرة الأولى التي يحدد فيها البنك سعر صرف مرجعي أعلى مستوى 7.2 يوان للدولار، منذ انتخاب ((دونالد ترامب)) رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

ونتيجة لذلك، سجل اليوان 7.3363 للدولار في تعاملات سوق الصرف المحلية اليوم، وهذا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

أما في سوق المعاملات الفورية الدولية، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.20 %، إلى 7.3359 يوان.

من جهة أخرى، استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في ستة أشهر، الثلاثاء، بينما تكبد الدولار خسائر كبيرة، مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية، عقب الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً عند 147.325 مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقترباً أيضاً من أعلى مستوى له في ستة أشهر، الذي لامسه في الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.58 في المئة إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.2776 دولار، وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر، الذي سجله في الجلسة الماضية.

وقال ناثان ليم رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز ((التقلبات الحالية ناتجة تماماً عن خيارات إدارة ترامب السياسية، ما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضاً)).

ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي، قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، وسيتراجع الدولار، في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.44 في المئة، اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من واحد في المئة منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي واحداً في المئة إلى 0.6052 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في خمس سنوات، الذي لامسه أمس الاثنين. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي واحداً في المئة، إلى 0.5606 دولار، قبل اجتماع للسياسة النقدية غداً الأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدنٍ قياسي، مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.

وقال جيمس أثي مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، إن هناك تفاؤلاً تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.

وأضاف ((البيانات الاقتصادية الرئيسة وردود فعل البنوك المركزية، والتفاوض على الرسوم الجمركية، ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة. إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء)).