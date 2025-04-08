  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انخفاض ثروة إيلون ماسك دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

انخفاض ثروة إيلون ماسك دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

2025-04-08 08:02:01
(MENAFN- Al-Bayan) تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل حاد، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وزادت حدة تراجعها، مع انخفاض سهم ((تسلا)) خلال موجة البيع الأخيرة في وول ستريت.
شهد سهم ((تسلا))، التي يشغل ماسك منصب رئيسها التنفيذي خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، بنهاية تعاملات الاثنين.

تسبب ذلك في تراجع ثروة ماسك بمقدار 4.4 مليارات دولار، يوم أمس فقط، لتسجل 297.8 مليار دولار، وفق تقديرات وكالة ((بلومبرغ))، لتنخفض دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وهذا بعدما فقد ((ماسك)) 31 مليار دولار من ثروته يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبلغ الانخفاض الإجمالي لثروته منذ بداية العام الجاري 134.7 مليار دولار.

كان ((ماسك)) سادس أكبر المليارديرات الخاسرين ضمن قائمة ((بلومبرغ)) لأغنى 500 شخص على مستوى العالم، يوم أمس.

وهبط مجمل ثروات المليارديرات الواردين في قائمة ((بلومبرغ)) بمقدار 271 مليار دولار، أمس، وتعد هذه ثالث أكبر خسارة يومية مجمعة منذ بدء الوكالة رصد البيانات.

جاء تراجع ثروة ماسك منذ انتخاب ترامب، على خلفية الأداء السلبي لسهم ((تسلا))، نتيجة انخراط رئيسها التنفيذي في العمل السياسي، ما أثار حملات معارضة له، ومقاطعة لمنتجات شركته من قبل البعض.

MENAFN08042025000110011019ID1109403250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث