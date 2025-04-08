انخفاض ثروة إيلون ماسك دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل حاد، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وزادت حدة تراجعها، مع انخفاض سهم ((تسلا)) خلال موجة البيع الأخيرة في وول ستريت.شهد سهم ((تسلا))، التي يشغل ماسك منصب رئيسها التنفيذي خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، بنهاية تعاملات الاثنين.

تسبب ذلك في تراجع ثروة ماسك بمقدار 4.4 مليارات دولار، يوم أمس فقط، لتسجل 297.8 مليار دولار، وفق تقديرات وكالة ((بلومبرغ))، لتنخفض دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وهذا بعدما فقد ((ماسك)) 31 مليار دولار من ثروته يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبلغ الانخفاض الإجمالي لثروته منذ بداية العام الجاري 134.7 مليار دولار.

كان ((ماسك)) سادس أكبر المليارديرات الخاسرين ضمن قائمة ((بلومبرغ)) لأغنى 500 شخص على مستوى العالم، يوم أمس.

وهبط مجمل ثروات المليارديرات الواردين في قائمة ((بلومبرغ)) بمقدار 271 مليار دولار، أمس، وتعد هذه ثالث أكبر خسارة يومية مجمعة منذ بدء الوكالة رصد البيانات.

جاء تراجع ثروة ماسك منذ انتخاب ترامب، على خلفية الأداء السلبي لسهم ((تسلا))، نتيجة انخراط رئيسها التنفيذي في العمل السياسي، ما أثار حملات معارضة له، ومقاطعة لمنتجات شركته من قبل البعض.