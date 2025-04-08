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السيطرة على حريق بمصنع في القطرانة - صور

السيطرة على حريق بمصنع في القطرانة - صور

2025-04-08 08:01:10
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تمكنت كوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي اليوم من إخماد حريق أتى على هنجر بمساحة (٦٠٠) م٢ تقريبا ؛ تابع لاحد المصانع بمنطقة القطرانة على الطريق الصحراوي .

وقال مصدر امني ان طواقم الإطفاء المتخصصة استجابت للحريق الذي يحتوي على مشتقات نفطية وأسطوانات غاز وزيوت وعملت على اخماده والسيطرة عليه دون وقوع اي اصابات بالأرواح.

واشار الى فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

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