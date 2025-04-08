السيطرة على حريق بمصنع في القطرانة - صور
خبرني - تمكنت كوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي اليوم من إخماد حريق أتى على هنجر بمساحة (٦٠٠) م٢ تقريبا ؛ تابع لاحد المصانع بمنطقة القطرانة على الطريق الصحراوي .
وقال مصدر امني ان طواقم الإطفاء المتخصصة استجابت للحريق الذي يحتوي على مشتقات نفطية وأسطوانات غاز وزيوت وعملت على اخماده والسيطرة عليه دون وقوع اي اصابات بالأرواح.
واشار الى فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
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