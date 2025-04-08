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الملك يؤكد حرص الأردن على دعم جهود سورية في حفظ أمنها واستقرارها

الملك يؤكد حرص الأردن على دعم جهود سورية في حفظ أمنها واستقرارها

2025-04-08 08:01:10
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد الملك عبدالله الثاني حرص الأردن على دعم جهود سورية في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع.

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