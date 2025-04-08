انطلاق المعسكر التحضيري للاعبي المنتخب الوطني على ملعب نادي أيلة للجولف

خبرني - انطلق صباح اليوم على ملعب نادي أيلة للجولف المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد الأردني للجولف بالتعاون مع أيلة .

وعلى مدار يومين ينخرط اللاعبون في فعاليات المعسكر التدريبي على ملعب نادي أيلة للجولف تمهيداً لنسخة الثالثه من الدوري لشهر أبريل/ نيسان الجاري. ما يبشر بتوسع قاعدة لاعبي رياضة الجولف على المستوى الوطني ويعزز التنافسية في صفوف روادها.

وأشرف مدرب المنتخب الوطني للجولف العراقي عامر راضي على فعاليات المعسكر بهدف الارتقاء في المستوى التنافسي للاعبين المشاركين تمهيداً للبطولات المحلية والخارجية المقبلة.

ويتجه الاتحاد الأردني للجولف وأيلة إلى تنظيم هذا المعسكر بشكل دوري يسبق الجولات التي تقام للدوري الأردني خلال العام 2025.

وثمّن رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي جهود فريق نادي أيلة للجولف وأسرة أيلة في استضافة المعسكر التدريبي وتهيئة الظروف المثلى للتدريبات ضمن مساعيها لتعزيز رياضة الجولف الأردنية والانطلاقة الواعدة لدوري الجولف الأردني في جولته الجديدة للشهر الحالي.

وأعلن البرغوثي أن فعاليات المعسكر التحضيري تمهّد للجولة الجديدة من الدوري الأردني لعام 2025 والتي يتطلع الاتحاد من خلالها إلى تأهل عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في فعاليات البطولة العربية التي ستقام بالقاهره شهر مايو/أيار المقبل حيث يشارك 12 لاعبا من المنتخب سيتم تأهيل 6 منهم للبطولة العربية.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي إن المعسكر التدريبي نتاج التعاون الاستراتيجي والمثمر بين أيلة واتحاد الجولف وإيمان أيلة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للجهود الرامية لنشر الرياضة في صفوف أجيال جديدة من الواعدين وتهيئة قدرات المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية.

وعبّر الكباريتي عن تطلع أيلة لمواصلة تنفيذ أجندة فعالياتها الرياضية لهذا العام التي تضم المزيد من الأحداث الكبرى وتعزيز مشاركة رواد جدد في رياضة الجولف من مختلف الفئات السنية وتعزيز قدراتهم الفردية.

ويأتي تنظيم المعسكر التدريبي ضمن برنامج شراكة استراتيجية بين أيلة والاتحاد الأردني للجولف والهادف إلى الارتقاء برياضة الجولف وتطويرها، بالإضافة إلى الإسهام في جهود الترويج للأنشطة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

بدوره أكد مدرب المنتخب الوطني للجولف عامر راضي على المستوى المميز الذي أظهره المشاركون في فعاليات المعسكر التدريبي الذي يركز على الجوانب الفنية والتحكيمية وتطوير المهارات الفردية، خاصة في صفوف اللاعبين الجدد من صغار السن حيث يولي الاتحاد الأردني للجولف وبالتعاون مع أيلة اهتماما بالغا في تدريب النشئ الجديد ورعايتهم للوصول بهم إلى مستويات احترافية ومتقدمة.

وكانت الفرق الفنية في نادي أيلة للجولف والاتحاد الأردني للجولف استكملت تحضيراتها لإقامة فعاليات نسخة شهر أبريل/نيسان من الدوري الأردني للجولف 2025 الذي ينطلق الخميس المقبل على ملعب نادي أيلة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ويمتاز نادي أيلة للجولف بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة معسكرات تضم ملعبا من 9 حفر يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.

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