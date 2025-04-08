انطلاق المعسكر التحضيري للاعبي المنتخب الوطني على ملعب نادي أيلة للجولف

انطلاق المعسكر التحضيري للاعبي المنتخب الوطني على ملعب نادي أيلة للجولف
خبرني - انطلق صباح اليوم على ملعب نادي أيلة للجولف المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد الأردني للجولف بالتعاون مع أيلة .
وعلى مدار يومين ينخرط اللاعبون في فعاليات المعسكر التدريبي على ملعب نادي أيلة للجولف تمهيداً لنسخة الثالثه من الدوري لشهر أبريل/ نيسان الجاري. ما يبشر بتوسع قاعدة لاعبي رياضة الجولف على المستوى الوطني ويعزز التنافسية في صفوف روادها.
وأشرف مدرب المنتخب الوطني للجولف العراقي عامر راضي على فعاليات المعسكر بهدف الارتقاء في المستوى التنافسي للاعبين المشاركين تمهيداً للبطولات المحلية والخارجية المقبلة.
ويتجه الاتحاد الأردني للجولف وأيلة إلى تنظيم هذا المعسكر بشكل دوري يسبق الجولات التي تقام للدوري الأردني خلال العام 2025.
وثمّن رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي جهود فريق نادي أيلة للجولف وأسرة أيلة في استضافة المعسكر التدريبي وتهيئة الظروف المثلى للتدريبات ضمن مساعيها لتعزيز رياضة الجولف الأردنية والانطلاقة الواعدة لدوري الجولف الأردني في جولته الجديدة للشهر الحالي.
وأعلن البرغوثي أن فعاليات المعسكر التحضيري تمهّد للجولة الجديدة من الدوري الأردني لعام 2025 والتي يتطلع الاتحاد من خلالها إلى تأهل عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في فعاليات البطولة العربية التي ستقام بالقاهره شهر مايو/أيار المقبل حيث يشارك 12 لاعبا من المنتخب سيتم تأهيل 6 منهم للبطولة العربية.
من جانبه قال مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي إن المعسكر التدريبي نتاج التعاون الاستراتيجي والمثمر بين أيلة واتحاد الجولف وإيمان أيلة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للجهود الرامية لنشر الرياضة في صفوف أجيال جديدة من الواعدين وتهيئة قدرات المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية.
وعبّر الكباريتي عن تطلع أيلة لمواصلة تنفيذ أجندة فعالياتها الرياضية لهذا العام التي تضم المزيد من الأحداث الكبرى وتعزيز مشاركة رواد جدد في رياضة الجولف من مختلف الفئات السنية وتعزيز قدراتهم الفردية.
ويأتي تنظيم المعسكر التدريبي ضمن برنامج شراكة استراتيجية بين أيلة والاتحاد الأردني للجولف والهادف إلى الارتقاء برياضة الجولف وتطويرها، بالإضافة إلى الإسهام في جهود الترويج للأنشطة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
بدوره أكد مدرب المنتخب الوطني للجولف عامر راضي على المستوى المميز الذي أظهره المشاركون في فعاليات المعسكر التدريبي الذي يركز على الجوانب الفنية والتحكيمية وتطوير المهارات الفردية، خاصة في صفوف اللاعبين الجدد من صغار السن حيث يولي الاتحاد الأردني للجولف وبالتعاون مع أيلة اهتماما بالغا في تدريب النشئ الجديد ورعايتهم للوصول بهم إلى مستويات احترافية ومتقدمة.
وكانت الفرق الفنية في نادي أيلة للجولف والاتحاد الأردني للجولف استكملت تحضيراتها لإقامة فعاليات نسخة شهر أبريل/نيسان من الدوري الأردني للجولف 2025 الذي ينطلق الخميس المقبل على ملعب نادي أيلة وفقاً لأعلى معايير الجودة.
ويمتاز نادي أيلة للجولف بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة معسكرات تضم ملعبا من 9 حفر يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.
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