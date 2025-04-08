إعلام إيراني يكشف عن وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان

خبرني - كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، النقاب عن الوفود التي ستشارك في المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان السبت المقبل.

وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية إن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقود وفد التفاوض الإيراني في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عُمان"، فيما "سيمثل الولايات المتحدة في المفاوضات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف".

ولفتت الوكالة إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة".

ومساء أمس، قال ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: "نحن نخوض محادثات مباشرة مع إيران"، مضيفا يوم السبت القادم "سيكون هناك اجتماع كبير وسنرى ما سيحدث".

وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك، معربا عن أمله في أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.

وأشار إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون "أقوى بكثير".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعقد محادثات رفيعة المستوى مع إيران يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".

وأضاف أن المحادثات "فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".

يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران.