إعلام إيراني يكشف عن وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان

إعلام إيراني يكشف عن وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان
خبرني - كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، النقاب عن الوفود التي ستشارك في المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان السبت المقبل.
وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية إن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقود وفد التفاوض الإيراني في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عُمان"، فيما "سيمثل الولايات المتحدة في المفاوضات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف".
ولفتت الوكالة إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة".
ومساء أمس، قال ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: "نحن نخوض محادثات مباشرة مع إيران"، مضيفا يوم السبت القادم "سيكون هناك اجتماع كبير وسنرى ما سيحدث".
وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك، معربا عن أمله في أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون "أقوى بكثير".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعقد محادثات رفيعة المستوى مع إيران يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".
وأضاف أن المحادثات "فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران.
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