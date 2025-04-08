بعد فضحها لـ ميكروسوفت.. ميلياردير كويتي يعرض وظيفة على المهندسة المغربية ابتهال
خبرني - بعد فضحها لشركة“ميكروسوفت” وحديثها عن تورط الشركة الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب الاسرائيلية على غزة, كشف رجال الأعمال الكويتي عبدالله الدبوس، عن فرصة عمل للشابة المغربية ابتهال أبو السعد.
وكتب الدبوس على حسابه بمنصة «إكس»:“حاولنا التواصل مع ابتهال أبو السعد لتقديم عرض وظيفي ولكن وجدنا حسابها في LinkedIn محذوف”.
وأضاف:“طبعا هذا غير مستغرب لأن LinkedIn مملوكة لمايكروسوفت”.
وعبدالله الدبوس هو رجل أعمال كويتي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة «ماي فاتورة» للمدفوعات الرقمية في الكويت والمعنية بحلول التكنولوجيا المالية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بالكويت.
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