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بعد فضحها لـ ميكروسوفت.. ميلياردير كويتي يعرض وظيفة على المهندسة المغربية ابتهال

بعد فضحها لـ ميكروسوفت.. ميلياردير كويتي يعرض وظيفة على المهندسة المغربية ابتهال

2025-04-08 07:18:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بعد فضحها لشركة“ميكروسوفت” وحديثها عن تورط الشركة الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب الاسرائيلية على غزة, كشف رجال الأعمال الكويتي عبدالله الدبوس، عن فرصة عمل للشابة المغربية ابتهال أبو السعد.

وكتب الدبوس على حسابه بمنصة «إكس»:“حاولنا التواصل مع ابتهال أبو السعد لتقديم عرض وظيفي ولكن وجدنا حسابها في LinkedIn محذوف”.


وأضاف:“طبعا هذا غير مستغرب لأن LinkedIn مملوكة لمايكروسوفت”.


وعبدالله الدبوس هو رجل أعمال كويتي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة «ماي فاتورة» للمدفوعات الرقمية في الكويت والمعنية بحلول التكنولوجيا المالية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بالكويت.

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