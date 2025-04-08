مسؤول سابق في أبل يروج لجهاز جديد بديل للهاتف



خبرني - يُقال إن جوني آيف، كبير مصممي "أبل" السابق، يعمل على جهاز جديد مُدعّم بالذكاء الاصطناعي.

يؤكد المقربون من المشروع على أنه ليس هاتفًا، ولكنه قد يعمل كهاتف إلى حد كبير.

يأتي هذا عقب أنباء في سبتمبر من العام الماضي عن تعاون جوني إيف مع سام ألتمان من "OpenAI" لتطوير جهاز جديد مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

منتج ذكاء اصطناعي غامض تم بناؤه من الصفر

ويتم تطوير المشروع من قبل شركة io products، وهي شركة ناشئة أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان وشركة التصميم LoveFrom التابعة لـ آيف.

أجرت "OpenAI" محادثات استحواذ لضمّ الشركة إلى فريقها، مما يُشير إلى مدى تكامل المشروع مع تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، وفقًا لتقرير صادر عن "The Information".

ونظرًا لأهمية تقنية "OpenAI" في هذا المفهوم، فليس من المُستغرب أن تُفكّر الشركة في الاستحواذ الكامل على منتجات IO.

سيُتيح لها ذلك دمج التطوير تحت مظلتها، وربما يُسرّع إطلاق الجهاز.

تقول مصادر مطلعة إن تصميم الجهاز لا يزال قيد التطوير.

مع ذلك، تتضمن المفاهيم الحالية تصميمًا بدون شاشة (يُعرف أيضًا باسم "هاتف بدون شاشة")، وحتى أجهزة منزلية مزودة بالذكاء الاصطناعي.

باختصار، إنه منتج قد يتحدى التسميات التقليدية - على الرغم من أن كلمة "هاتف" تبدو وكأنها تظهر باستمرار عندما يحاول الناس وصفه.

إحساس بإمكانيات هائلة

لا تزال التفاصيل شحيحة، لكن من الواضح أن الفريق وراء المشروع يطمح إلى ما هو أبعد من مجرد ابتكار ملحق متخصص.

قد يُعيد جهاز آيف النظر في مفهوم شكل الهاتف المحمول كليًا، بدءًا من السؤال حول شكل الهاتف إذا صُمم لعصر الذكاء الاصطناعي.

إذا استطاع هذا الجهاز توفير ميزات الاتصال والإنتاجية الأساسية مع تحرير المستخدمين من الضغط المستمر للشاشات والإشعارات، فقد يُحدث نقلة نوعية.

وعلى طريقة آيف الحقيقية، فإن هذا يتوافق تمامًا مع الفلسفة التي أظهرها أثناء عمله في شركة أبل - حيث كانت أفضل التصميمات غير مرئية وتم تجريد التعقيد من أجل تحسين تجربة المستخدم.

لا يزال من المبكر جدًا الجزم بنجاح هذا المشروع، أو حتى رؤيته للنور.

لكن فكرة عودة جوني آيف، مصمم أجهزة آيفون وماك بوك، بمنتج جديد يُحدد معايير عصر الذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام بلا شك، خاصةً وأن هذا المشروع يحظى بدعم سام ألتمان وبرمجيات "OpenAI" القوية.