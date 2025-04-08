الدفاع المدني يتعامل مع 1617 حادثاً خلال الساعات الماضية
خبرني - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1425 حادثاً إسعافياً خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة 7:32 دقيقة.
كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع 133 حادث إنقاذ بمعدل استجابة 7:33 دقيقة، و 59 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7:34 دقيقة.
وأكدت المديرية، جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
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