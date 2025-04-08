الدفاع المدني يتعامل مع 1617 حادثاً خلال الساعات الماضية

خبرني - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1425 حادثاً إسعافياً خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة 7:32 دقيقة.

كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع 133 حادث إنقاذ بمعدل استجابة 7:33 دقيقة، و 59 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7:34 دقيقة.

وأكدت المديرية، جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.

MENAFN08042025000151011027ID1109403101