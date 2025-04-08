الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

خبرني - أقر مجلس الأعيان 3 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، فيما أعاد للنواب قانوني الإحصاءات العامة، ومعدل الطيران المدني بعد إجرائه تعديلات عليهما، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.

وأجرى الأعيان تعديلاً على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب.

كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار المناطة بالمؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت تعديلات الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطيران، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من النواب، إضافة الى موافقة الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

وأقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بفصل تنظيمي بين قطاع التعليم العالي والتعليم التقني، لضمان عدم تغول ملف التعليم العالي في الهيئة الجديدة (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) الناشئة عن دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات المهنية، واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والأخذ بالتوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة الأكاديمية لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المعدة من قبل مجلس الأعيان، فيما يخص نقل صندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

كما أوصى بوضع منظومة متكاملة لتحديث هيكلة قطاع الإعلام استنادا على مبادىء ومرتكزات الرؤية الملكية للإعلام عام 2003، بما يعزز حرية واستقلالية الإعلام، والالتزام بالمهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتفاعل مع المجتمع.

وأقر المجلس قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من مجلس النواب، بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين بالصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.

ووافق الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك كما ورد من مجلس النواب، بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، إلى جانب القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، فضلا عن السماح بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها.

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