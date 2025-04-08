ترمب يتمسك بالرسوم الجمركية ويمهل الصين لإلغاء إجراءاتها المضادة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا ينوي تعليق الرسوم الجمركية التبادلية التي أعلنها الأسبوع الماضي رغم الاعتراضات الدولية عليها.

وتحدث ترمب عن سعي العديد من الدول لعقد صفقات مع بلاده. وأمهل ترامب الصين إلى نهاية اليوم الثلاثاء لإلغاء إجراءاتها المضادة قبل فرض رسوم إضافية عليها.

وفي حديث له ليلة أمس من البيت الأبيض، قال ترمب "سيأتي الكثير من الدول لتتفاوض معنا على عقد صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية باهظة".

وأضاف "تحدثتُ هذا الصباح (الاثنين) مع رئيس وزراء اليابان وقلت له شيئًا واحدًا: عليكم فتح بلادكم أمام منتجاتنا فنحن لم نبع أية سيارات في اليابان بينما صدرتم الملايين منها إلى بلدنا".

وفي إطار حديثه قال ترمب "أما الصين فقد فرضت علينا رسوما جمركية إضافية بنسبة 34%. وقد قلتُ لهم إذا لم تُلغوا التعرفات الجديدة بحلول يوم الأربعاء فسنفرض تعرفة إضافية نسبتها 50% على الواردات الصينية"، وهو ما قد يرفع إجمالي التعريفات الأميركية الإضافية على السلع الصينية هذا العام إلى 104%.

الرد الصيني



من جهتها أعربت الخارجية الصينية عن رفضها لما وصفته بالضغوط والابتزاز والتهديدات الأميركية عليها.

وقالت إن إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادها لمحادثات جادة، ووصفت الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الأميركية بأنها حرب تجارية، وأن الصين ستتخذ إجراءات بشأنها وستقاتل حتى النهاية.

وكان بيان لوزارة التجارة الصينية أكد أن بكين لن ترضخ لتهديدات الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية وستتخذ تدابير مضادة.

وأمس قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمّر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، أن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك الأحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

واستطرد بالقول "إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية"، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

وأضاف: على جميع الدول دعم التشاور و"التعددية الحقيقية".

كما حث لين، الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وحماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

الموقف الأوروبي



بدورهم أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن أسفهم إزاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. وأكدوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أنهم سيبقَوْن موحدين للدفاع عن المصالح الاقتصادية للاتحاد.

وقال مفوض السياسات التجارية في نهاية الاجتماع إن الاتحاد سيفرض رسوما مضادة على الولايات المتحدة، تبدأ منتصف الشهر الجاري.

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد قال إن أميركا في وضع ضعيف. وهم يرون أنهم في وضع ضعيف ما دامت أوروبا موحدة. يجب على الدول ألا تحاول التفاوض من أجل مصالحها الخاصة، لأن هذا سيفشل.

وأضاف أنه يجب أن تتضاعف هذه القوة من خلال ضمان أن تتعامل أوروبا، ككيان موحد، مع الدول الأخرى في سياسة التجارة، وإبرام الاتفاقات التجارية. يجب تعزيز الاتصالات بسرعة مع كوريا الجنوبية واليابان والهند وإندونيسيا.