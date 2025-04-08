الحكومة: نسعى لتوفير حياة أفضل للمواطنين

خبرني - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن كل القرارات الحكومية المتخذة، تصب في تحقيق حياة أفضل للأردنيين والنمو الاقتصادي.

وأكد خلال رعايته مندوباً عن رئيس الوزراء؛ مؤتمر الحوار الوطني: رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل، اليوم الثلاثاء، أن فكر الحكومة وبوصلتها، اقتصادي تنموي شامل، يسعى بنحو رئيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه مشروع نزاهة الممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وينفذه مركز الحياة راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية، أن الحكومة تسير بنحو صحيح في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستناد إلى تحقيق معدلات النمو أرقاماً أعلى من المستهدف كل عام، واستناد القرارات الحكومية الاقتصادية على الرؤية من حيث جودة الحياة والنمو الاقتصادي والاستدامة.

وكشف عن أن الحكومة ستبدأ في حزيران المقبل، ورشات عمل معمقة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع الخطة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة لرؤية التحديث الاقتصادي، ليتم ربطها مع موازنة العام المقبل، بما تتضمنه من مشاريع وبرامج.

وأكد أن الخطة ستركز على توفير إجراءات واضحة وفق خطط زمنية لها أثر مباشر على حياة المواطنين.

ولفت إلى وجود قناعة تامة لدى الحكومة بأنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بدون الشراكة مع القطاع الخاص الفاعل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والذي يعد إحدى روافع الاقتصاد الوطني، وله الحق في تحقيق الأرباح والحصول على تسهيلات ودفع الضرائب.

وأشار إلى أن زيارات رئيس الوزراء لمختلف المحافظات والمناطق تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية؛ تتم وفق آلية علمية وليس بروتوكولية فقط، ويعمل عليها فريق متكامل قبل وأثناء وبعد الزيارة، لمتابعة مخرجاتها.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة- راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن المؤتمر يمثل شكلاً من أشكال الحوار الإيجابي، الذي لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدونه، عبر الحوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وأشار إلى إعداد المركز ورقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحقيق تكامل إصلاحي اقتصادي مستدام يعزز دور المجتمع المدني كشريك في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ.

من جهته، سلّط سفير المملكة الإسبانية ميغيل دو لوكاس، الضوء على الروابط القوية والعلاقات الثنائية الراسخة بين إسبانيا والأردن، والمشاريع في مجالات متعددة.

وقال "لإسبانيا تاريخ طويل في العمل مع المجتمع المدني ومشاركته في بناء السياسات، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، التي تعد كلها قيماً للتعاون الإنمائي الدولي"، مشيراً إلى أن مشروع نزاهة يهدف إلى تحسين المساءلة الاجتماعية وتوعية المجتمع المدني من خلال سد الفجوة مع الحكومة، وصولاً إلى مجتمع أكثر تكاملاً وشفافية ومساءلة، ومجتمع متساوٍ للجميع.

بدوره، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المستشار آدم جانسن، أن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق به للأردن وملزم بدعمه لعقود، عبر تكامل سياسي واقتصادي وإداري.

وأضاف "تُظهر شراكتنا الوثيقة مع المملكة أن ازدهار الأردن واستقراره أولوية أوروبية أيضًا، ومشروع "نزاهة"، الذي ندعمه بالشراكة مع إسبانيا، مثال جيد على ذلك".

وأكد أن منظمات المجتمع المدني تشكل العمود الفقري للمشاركة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، ويجب تطوير إمكاناتها ورعايتها بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

ولفت إلى أن التحديث السياسي في الأردن يهدف إلى تعزيز المشاركة العامة في الحياة السياسية، عبر بناء منظمات المجتمع المدني جسورا بين المواطنين والدولة، وتقديم إسهامات قيّمة في العملية التشريعية لضمان مراعاة جميع الاحتياجات والآراء.

وأطلق مركز راصد حياة- راصد، مسودة وثيقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في رؤية التحديث الاقتصادي، لتستعرض مفهوم وأدوار المجتمع المدني وأهميته والتجارب الدولية الناجحة في العلاقة ما بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتهدف الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لدور المجتمع المدني في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، استناداً إلى نتائج جلسات بحثية نقاشية مركزة، عقدت على مستوى الأقاليم بمشاركة فئات عدة.

وكشفت نتائج الورقة عن ضعف عام في وعي المجتمع المدني بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي، ما حد من قدرتهم على التفاعل معها والمساهمة في تنفيذها حتى الآن.

ووضع المشاركون من ممثلي المجتمع المدني أولوياتهم في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أبرزها معالجة تحدي البطالة من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وربط نظام التعليم بمتطلبات سوق العمل لتأهيل القوى العاملة ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الأقل حظاً، وتحقيق العدالة الضريبية لتعزيز المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد، وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والمياه.

وأظهرت النتائج وجود عدد من التحديات التي تعيق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من منظور ممثلي المجتمع المدني، ومنها ضعف الاستقرار التشريعي والإداري، ما يعرقل تنفيذ السياسات ويحد من جاذبية الاستثمار، إضافة إلى غياب التنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وارتفاع الدين العام، ونقص الموارد المالية، ما يقلل من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية، وضعف الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية ما يحد من ثقة المواطنين والمجتمع المدني والمستثمرين في الخطط الاقتصادية.

وقدمت الورقة توصيات موجهة للحكومة وللمجتمع المدني، أبرزها ضرورة إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، من خلال مأسسة التعاون عبر لجان التخطيط الاقتصادي والاستثماري، وتنظيم حوارات دورية على المستويين المركزي واللامركزي تجمع خبراء وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني، لدمج متطلبات المواطنين وترسيخ المشاورات بينهما.

كما أوصت الورقة بضرورة تجويد الأطر القانونية والتشريعية، عبر تعديل القوانين ذات الصلة لإعطاء مساحة كافية للمجتمع المدني للتأثير في عمليات صنع القرار وفقاً للأولويات الوطنية، وتعزيز مكانتها كمسائل لمنفذي رؤية التحديث الاقتصادي، ومقيّم لفعالية التنفيذ، ومدى مواءمة توجهات وتطلعات المواطنين معها.

وأوصت كذلك بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إنشاء هيئات رقابية مشتركة مع ممثلي المجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات والمشاريع الاقتصادية بكفاءة، واعتماد نظام تقارير ربع سنوية ووسائل إلكترونية لعرض تقدم التنفيذ ومتابعة التحديات.

ودعت الورقة إلى بناء القدرات الداخلية وتعزيز الحوكمة للمجتمع المدني، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتحسين قنوات التواصل مع الحكومة، واعتماد أساليب ضغط فعالة مثل الحملات التوعوية والمشاركة في وسائل الإعلام واقتراح الحلول وغيرها.

