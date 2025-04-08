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صقور الأردن في مجموعة السعودية بكأس آسيا

صقور الأردن في مجموعة السعودية بكأس آسيا

2025-04-08 07:18:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025 المُقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية، بمشاركة 16 منتخبًا، خلال الفترة بين 5 و17 أغسطس/ آب القادم.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، 6 منتخبات عربية، هي السعودية وقطر ولبنان والأردن وسوريا والعراق، علمًا أن المنتخب اللبناني حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة كأس آسيا الأخيرة، عقب خسارته في النهائي بنتيجة 73-75 أمام أستراليا المُتوجة باللقب.

وقُسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في كاس آسيا 2025 إلى 4 مستويات، وبموجب ذلك، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية على رأس المجموعة الثالثة بصحبة الأردن والصين والهند.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة عربية مُنتظرة بين قطر ولبنان في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخب أستراليا "حامل اللقب"، فيما جاء منتخب سوريا بالمجموعة الثانية، بصحبة اليابان وإيران وغوام، وحل منتخب العراق في المجموعة الرابعة، برفقة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه.

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