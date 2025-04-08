كوريا الجنوبية: الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة جمهورية كوريا، أنه تم رسميا تحديد الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد في الموعد القانوني الأخير وهو 3 يونيو، وسيتم إعلان ذلك اليوم عطلة مؤقتة.وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية وإدارة شؤون الكوادر في كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة خلال اجتماعها في يوم 8 أبريل، تحديد يوم 3 يونيو كموعد للانتخابات الرئاسية وإعلان هذا اليوم عطلة مؤقتة حتى يتمكن الناخبون من المشاركة في التصويت بشكل مريح".وجرت الإشارة إلى أنه تم اختيار هذا الموعد، بهدف "ضمان وبأقصى حد الحقوق الانتخابية للناخبين"، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للتحضير الكامل للانتخابات.



في وقت سابق، أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بعد 111 يوما من تقديم البرلمان لمقترح عزل رئيس الدولة و38 يوما من انتهاء جلسات المحكمة، بالإجماع قرارا بعزل رئيس البلاد يون سوك يول، بأغلبية ثمانية أصوات لصالح القرار.

وجاء عزل رئيس الدولة المذكور، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الفائت. ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.



وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين، لكن يون أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

RT