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تقرير: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل

تقرير: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل

2025-04-08 01:12:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجهًا إلى إسرائيل بعد زيارة مخيبة للآمال لواشنطن.
ومن المقرر أن يغادر نتنياهو من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن العاصمة متوجهًا إلى إسرائيل الساعة 12 ظهرًا، وفقًا لمكتبه.
ووفق الصحيفة، سيعود نتنياهو بعد زيارة مخيبة للآمال إلى البيت الأبيض، رفض خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الإسرائيلية، وأعلن عن محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وكان نتنياهو قد أعرب عن دعمه الحذر للدبلوماسية تجاه إيران، لكنه شدد على ضرورة منع إيران من امتلاك القنبلة، في حين أعلن ترامب عن اجتماع رفيع المستوى يوم السبت.
وفي الوقت نفسه، حذر ترامب من أنه "إذا لم تنجح المحادثات.. فسيكون يومًا سيئًا للغاية على إيران".
وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، عقب لقائه نتنياهو، قال ترامب إن المحادثات بدأت وستستمر يوم السبت.
وقال ترامب: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. ستُعقد يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع متفقون على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل".
وبدا نتنياهو، الذي سافر بشكل غير متوقع من بودابست إلى واشنطن العاصمة بدعوة من ترامب، مؤيدًا بحذر لمبادرة ترامب.
بدوره، قال نتنياهو إنه إذا كانت الدبلوماسية قادرة على القضاء بشكل كامل على البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك سيكون "شيئًا جيدًا"، ولكن لا بد من وقفه بطريقة أو بأخرى.
وأضاف نتنياهو: "نحن متحدون في هدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". وقال: "إذا أمكن تحقيق ذلك دبلوماسيًا، وبشكل كامل، كما حدث في ليبيا، فأعتقد أن ذلك سيكون أمرًا جيدًا".
وأكد نتنياهو: "لكن مهما حدث، علينا التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".
من جهة أخرى، رفض ترامب الالتزام بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 17% التي فرضها على إسرائيل يوم الاثنين.
وقال ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيلغيها: "حسنًا، نحن نتحدث عن تجارة جديدة كليًا - ربما لا".
وكانت إسرائيل تأمل في تجنب مرسوم ترامب الشامل الأسبوع الماضي بفرض رسوم على الواردات العالمية. وبدلًا من ذلك، فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 17%، على الرغم من رفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنبها.
وقال ترامب، بينما كان نتنياهو يستمع بجانبه إلى الانتقادات الضمنية: "لا تنسوا، نحن نساعد إسرائيل كثيرًا. نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا، وهذا مبلغ كبير".
نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا. مليارات. إنها من أعلى المبالغ التي نمنحها لأي دولة. نمنح دولًا كثيرة أموالًا، لن تصدقوا ذلك.
وقال: "نعتني جيدًا بأصدقائنا، ولا نهتم بأعدائنا".
بدوره، قال نتنياهو في تصريحاته المعدة مسبقًا إن إسرائيل ستُزيل جميع الحواجز التجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "يمكن لإسرائيل أن تُشكّل نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى أن تحذو حذوها".
وأكد نتنياهو تعاطفه مع موقف ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وأنه من دعاة التجارة الحرة، لكن "التجارة الحرة يجب أن تكون تجارة عادلة"، وفق تعبيره.
روسيا اليوم


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