فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفتح نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات النقابة المزمع إجراؤها الجمعة 18 نيسان المقبل.



وقالت النقابة في بيان لها السبت، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني من الزملاء المسددين، سيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة التالية، والتي توافق 25 نيسان، وذلك بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، في الساعة العاشرة صباحا في قاعة عمّان الكبرى/ مدينة الحسين للشباب.



وأشارت النقابة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الساعة الثامنة والنصف صباحا الثلاثاء 8 نيسان، ويغلق باب الترشح الساعة الرابعة عصرا الاثنين 14 من الشهر ذاته.



وبينت النقابة أنها ستقوم بنشر أسماء الزملاء الراغبين في الترشح الثلاثاء 15 نيسان على لوحة الإعلانات في النقابة والموقع الإلكتروني الخاص بها.