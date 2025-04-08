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عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟

عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟

2025-04-08 01:12:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباءً تزعم وفاة والد الطفلة السورية التي ظهرت في مقطع فيديو صادم وهو يعنّفها بوحشية في ولاية غازي عنتاب التركية، وذلك بعد تعرضه للتعذيب على يد سجّانيه داخل مركز التوقيف.
إلا أن الحقيقة حتى الآن، وفق ما هو متوفر من معلومات، أن أي جهة رسمية تركية لم تصدر بيانًا أو تؤكد صحة هذه الادعاءات، ما يجعل الخبر في دائرة الشائعات حتى يتم التحقق من مصدر رسمي موثوق.
وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على الرجل، الذي يُعتقد أنه يُدعى "ي.ط"، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، والذي ظهر فيه وهو يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين بشكل مروّع داخل منزله، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع التركي والعربي.
وتتابع السلطات القضائية في تركيا القضية، حيث جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، فيما تم تسليم الطفلة إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
اليوم السابع + وكالات


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