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عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباءً تزعم وفاة والد الطفلة السورية التي ظهرت في مقطع فيديو صادم وهو يعنّفها بوحشية في ولاية غازي عنتاب التركية، وذلك بعد تعرضه للتعذيب على يد سجّانيه داخل مركز التوقيف.
إلا أن الحقيقة حتى الآن، وفق ما هو متوفر من معلومات، أن أي جهة رسمية تركية لم تصدر بيانًا أو تؤكد صحة هذه الادعاءات، ما يجعل الخبر في دائرة الشائعات حتى يتم التحقق من مصدر رسمي موثوق.
وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على الرجل، الذي يُعتقد أنه يُدعى "ي.ط"، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، والذي ظهر فيه وهو يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين بشكل مروّع داخل منزله، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع التركي والعربي.
وتتابع السلطات القضائية في تركيا القضية، حيث جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، فيما تم تسليم الطفلة إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
اليوم السابع + وكالات
إلا أن الحقيقة حتى الآن، وفق ما هو متوفر من معلومات، أن أي جهة رسمية تركية لم تصدر بيانًا أو تؤكد صحة هذه الادعاءات، ما يجعل الخبر في دائرة الشائعات حتى يتم التحقق من مصدر رسمي موثوق.
وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على الرجل، الذي يُعتقد أنه يُدعى "ي.ط"، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، والذي ظهر فيه وهو يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين بشكل مروّع داخل منزله، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع التركي والعربي.
وتتابع السلطات القضائية في تركيا القضية، حيث جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، فيما تم تسليم الطفلة إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
اليوم السابع + وكالات
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