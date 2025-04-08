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تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية

تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية

2025-04-08 01:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير، صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقريرها المروري اليومي، بوقوع عدد من الحوادث في مناطق متفرقة من المملكة، أسفرت عن عدة إصابات، فيما لا تزال التحذيرات مستمرة بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية بسبب الغبار المرافق للمنخفض الخماسيني الذي يؤثر على أجواء المملكة.
وفي التفاصيل، سجلت الإدارة حادث دهس أعقبه حادث تصادم في منطقة غور حديثة، نتج عنه 8 إصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.
كما وقع حادث تصادم آخر بعد محطة زميلة باتجاه الجنوب بين مركبتين، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، تم نقلهما بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة سلمى.
ودعت إدارة السير السائقين إلى القيادة بحذر، لا سيما على الطرق الصحراوية والخارجية التي ستشهد موجات غبار كثيفة نتيجة تأثيرات المنخفض الخماسيني، مشيرة إلى أن الغبار قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويزيد من خطر الحوادث.
وأكدت الإدارة استمرار انتشار كوادرها على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، والاستجابة لأي طارئ، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، ومتابعة التقارير الجوية والمرورية أولًا بأول.

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