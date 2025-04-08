مؤشر نيكاي 225 الياباني يرتفع 5.5% في مستهل التعاملات

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنحو 5.5% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن شهد تراجعا كبيرا بنسبة تزيد عن 7% في اليوم السابق.

وقفز مؤشر نيكاي 225 إلى 08ر32819 بعد نصف ساعة من افتتاح السوق في طوكيو.

وحقق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 2%، كما سجلت الأسواق في نيوزيلندا وأستراليا ارتفاعات أيضا.

وانهارت الأسواق الآسيوية، يوم الإثنين، حيث تراجعت الأسهم في هونج كونج بنسبة 2ر13%، لتسجل أسوأ يوم لها منذ عام 1997، أثناء الأزمة المالية الآسيوية.