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مؤشر نيكاي 225 الياباني يرتفع 5.5% في مستهل التعاملات

مؤشر نيكاي 225 الياباني يرتفع 5.5% في مستهل التعاملات

2025-04-08 01:01:46
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنحو 5.5% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن شهد تراجعا كبيرا بنسبة تزيد عن 7% في اليوم السابق.

وقفز مؤشر نيكاي 225 إلى 08ر32819 بعد نصف ساعة من افتتاح السوق في طوكيو.

وحقق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 2%، كما سجلت الأسواق في نيوزيلندا وأستراليا ارتفاعات أيضا.

وانهارت الأسواق الآسيوية، يوم الإثنين، حيث تراجعت الأسهم في هونج كونج بنسبة 2ر13%، لتسجل أسوأ يوم لها منذ عام 1997، أثناء الأزمة المالية الآسيوية.

MENAFN08042025000110011019ID1109401410

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