مؤشر نيكاي 225 الياباني يرتفع 5.5% في مستهل التعاملات

مؤشر نيكاي 225 الياباني يرتفع 5.5% في مستهل التعاملات
وقفز مؤشر نيكاي 225 إلى 08ر32819 بعد نصف ساعة من افتتاح السوق في طوكيو.
وحقق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 2%، كما سجلت الأسواق في نيوزيلندا وأستراليا ارتفاعات أيضا.
وانهارت الأسواق الآسيوية، يوم الإثنين، حيث تراجعت الأسهم في هونج كونج بنسبة 2ر13%، لتسجل أسوأ يوم لها منذ عام 1997، أثناء الأزمة المالية الآسيوية.
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