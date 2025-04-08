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اليابان تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 4 تريليونات ين خلال فبراير

اليابان تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 4 تريليونات ين خلال فبراير

2025-04-08 01:01:45
(MENAFN- Al-Bayan) حققت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 061.4 تريليون ين (50.27 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4.48% سنويا وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 8.3 تريليون ين مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير.

جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير بنسبة 9.1% إلى 292ر8 تريليون ين في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 4.10% سنويا إلى 005.9 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 9.712 مليار ين.

في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 2.42 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 307.2 تريليون ين.

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