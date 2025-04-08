اليابان تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 4 تريليونات ين خلال فبراير

اليابان تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 4 تريليونات ين خلال فبراير
كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 8.3 تريليون ين مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير.
جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير بنسبة 9.1% إلى 292ر8 تريليون ين في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 4.10% سنويا إلى 005.9 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 9.712 مليار ين.
في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 2.42 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 307.2 تريليون ين.
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