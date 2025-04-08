الأردن.. منخفض خماسيني وانخفاض ملموس على الحرارة

الأردن.. منخفض خماسيني وانخفاض ملموس على الحرارة
خبرني - تتأثر المملكة، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-10درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة ومغبرة بوجه عام ودافئة في اغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر ولاسيما في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها على الطرق الخارجية.
ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء مغبرة و معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها 60 كم/س في بعض المناطق، في حين ينحصر الغبار تدريجيا عن شمال ووسط المملكة بينما تبقى الاجواء مغبرة في شرق وجنوب المملكة، ويكون الطقس باردا نسبيا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال مع ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات خفيفة من المطرفي شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
كما ويطرأ يوم الخميس، انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيًا ومائلًا للبرودة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ولا سيما في مناطق البادية.
ويكون الطقس يوم الجمعة مائلًا للبرودة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 36 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
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