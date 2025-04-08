الأردن.. أجواء جافة ومغبرة ودافئة في عموم المناطق واحتمال سقوط أمطار بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-10درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة ومغبرة بوجه عام ودافئة في اغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر ولاسيما في مناطق البادية.وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها على الطرق الخارجية.



ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء مغبرة و معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها 60 كم/س في بعض المناطق، في حين ينحصر الغبار تدريجيا عن شمال ووسط المملكة بينما تبقى الاجواء مغبرة في شرق وجنوب المملكة، ويكون الطقس باردا نسبيا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال مع ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات خفيفة من المطرفي شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .



كما ويطرأ يوم الخميس، انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيًا ومائلًا للبرودة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ولا سيما في مناطق البادية.

ويكون الطقس يوم الجمعة مائلًا للبرودة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 36 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.