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العثور على بقايا متجمدة لأنثى إكثيوصور حامل في تشيلي

العثور على بقايا متجمدة لأنثى إكثيوصور حامل في تشيلي

2025-04-08 12:06:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توصلت نتائج الأشعة المقطعية لأنثى زاحف بحري قديم نفقَت أثناء الحمل إلى اكتشاف غير متوقع، حيث تم العثور على جنينين داخل البقايا المتحجرة، وفقًا لمجلة "لايف ساينس" العلمية.
وقد اكتشف الباحثون العاملون في حديقة "توريس ديل باينه" الوطنية جنوب تشيلي أحفورة متجمدة لأنثى إكثيوصور حامل، وهي من نوع الزواحف المفترسة الشبيهة بالدلافين، والتي عاشت في البحار خلال معظم العصر الوسيط (منذ 252–66 مليون سنة). وقد احتفظت الأحفورة بتفاصيل مذهلة، بما في ذلك هياكل عظمية لأجنة غير مولودة يبلغ طولها حوالي 15 سم. ويعتقد الباحثون أن صغار هذا النوع ربما وُلدت بحجم كبير نسبيًا.
ولم يتم استخراج الأنثى، التي أُطلق عليها اسم "فيونا"، بالكامل إلا في عام 2022. وأجرى علماء الحفريات دراسة كاملة للبقايا، ونُشرت نتائجها مؤخرًا في "مجلة الحفريات الفقارية".
وعاش هذا الإكثيوصور قبل حوالي 131 مليون سنة، وكان طوله يقارب 3.5 متر. ويعود حفظه الاستثنائي إلى الدفن السريع في الرواسب، وربما إلى عدم وجود كائنات ساقطة من سطح البحر بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في قاع البحر. ومنح مؤلفو الدراسة هذا النوع اسم Myobradypterygius hauthali، ولم يكن معروفًا من قبل إلا من خلال بقايا مجزأة فقط.
وهذه هي الأحفورة المتجمدة الثالثة المعروفة لأنثى إكثيوصور حامل من العصر الطباشيري (منذ 145–66 مليون سنة). وتُعرف كذلك إناث إكثيوصور حامل من العصر الجوراسي والترياسي.
واكتشف الباحثون أيضًا آخر وجبة لـ"فيونا" تضمنت بقايا أسماك صغيرة. وهذا أمر مهم لأن الأدلة المباشرة على عاداتها الغذائية نادرة جدًا.
روسيا اليوم


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