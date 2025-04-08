ترامب يعتزم إجراء الفحص الطبي السنوي يوم الجمعة المقبل

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيخضع لفحصه الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب: "يسعدني أن أُبلغكم أن فحصي الطبي السنوي، الذي كان مقرراً منذ وقت طويل، سيتم في مركز والتر ريد الطبي العسكري يوم الجمعة من هذا الأسبوع" مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة "ولكن مع ذلك، يجب إجراء هذه الفحوصات".

وقال ترامب: "لم أشعر بحال أفضل من الآن، ولكن مع ذلك، يجب القيام بهذه الأشياء".

يشار إلى أن الفحص ليس إلزامياً، لكن المسؤولين في العصر الحديث اعتادوا على إجرائه بانتظام ويصدرون تقريرا طبيا حتى يطمئن الرأي العام إلى أنهم في صحة جيدة لأداء مهامهم.

يذكر أن ترامب، الذي سيبلغ 79 عاما في 14 يونيو ، هو أكبر شخص سنا يتم انتخابه رئيسا.