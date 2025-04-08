وزير الصحة الأمريكي يعتزم اصدار تعليمات للتوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد لمياه الشرب

MENAFN - Al-Bayan) ">قال وزر الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، يوم الإثنين إنه يخطط لإصدار تعليمات إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للتوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد إلى مياه الشرب. وكشف عن خططه لوكالة أسوشيتد برس، بعد مؤتمر صحفي في مدينة سولت ليك.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أنها تراجع "معلومات علمية جديدة" تتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد في مياه الشرب.

وكانت ولاية يوتا قد أصبحت الشهر الماضي أول ولاية أمريكية تحظر إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، متجاوزة اعتراضات أطباء الأسنان والمنظمات الصحية الوطنية، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ووقع الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس قانونا يمنع المدن والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات بشأن إضافة هذه المادة المعروفة بقدرتها على الوقاية من تسوس الأسنان إلى أنظمتها المائية.