كندا تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم السيارات

MENAFN - Al-Bayan) ">قدمت كندا شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم، التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها.

وقالت المنظمة إن أوتاوا طلبت إطلاق مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن النزاع، وهي الخطوة التي تسبق عادة بدء إجراءات التحكيم بين طرفي النزاع.

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن أعضاء لجنة التحكيم سيقررون ما إذا كانت الرسوم الأمريكية مبررة.

تأتي الخطوة الكندية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

ومع ذلك، تواجه منظمة التجارة العالمية حاليا اضطرابات، إذ عرقلت الولايات المتحدة تعيين قضاة استئناف جدد لعدة سنوات.

هذا يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إذا استأنفت الدول أحكام محكمي منظمة التجارة العالمية.

كما امتنعت الولايات المتحدة عن سداد مساهماتها في ميزانية المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وسط شائعات عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها.