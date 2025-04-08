  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كندا تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم السيارات

كندا تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم السيارات

2025-04-08 12:06:15
(MENAFN- Al-Bayan) ">قدمت كندا شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم، التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها.

وقالت المنظمة إن أوتاوا طلبت إطلاق مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن النزاع، وهي الخطوة التي تسبق عادة بدء إجراءات التحكيم بين طرفي النزاع.

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن أعضاء لجنة التحكيم سيقررون ما إذا كانت الرسوم الأمريكية مبررة.

تأتي الخطوة الكندية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

ومع ذلك، تواجه منظمة التجارة العالمية حاليا اضطرابات، إذ عرقلت الولايات المتحدة تعيين قضاة استئناف جدد لعدة سنوات.

هذا يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إذا استأنفت الدول أحكام محكمي منظمة التجارة العالمية.

كما امتنعت الولايات المتحدة عن سداد مساهماتها في ميزانية المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وسط شائعات عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها.

MENAFN08042025000110011019ID1109401356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث