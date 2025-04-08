ترامب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي

MENAFN - Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان مفاجىء خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وأعرب ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.

وبعد ساعات أكدت طهران أن المحادثات ستجرى السبت في سلطنة عُمان، مشددة على أنها "غير مباشرة".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة اكس أن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفا "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".

وفي الأثناء، قال نتانياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على اتفاق آخر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن من قطاع غزة، حيث انهار وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حليفة إيران.

وأشار ترامب بعد اجتماع كان من المفترض أن يركز على مسعى إسرائيل لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين، مضيفا "سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت ونتعامل معهم بشكل مباشر".

ولم يحدد ترامب مكان إجراء المحادثات، لكنه أكد أنها لن تكون عبر وكلاء بل على "أعلى مستوى تقريبا".

وجاء إعلان ترامب غداة رفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، ووصفت الفكرة بأنها "لا معنى لها" في ظل التهديدات و"التناقضات" من إدارة دونالد ترامب.

سحب الرئيس الأمريكي بلاده أحاديا من الاتفاق الأخير في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

لكن ترامب وجه تحذيرا شديد اللهجة لطهران.

وقال "إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير، وأكره أن أقول ذلك، خطر كبير، لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي".