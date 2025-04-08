ترامب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي

ترامب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي
وأعرب ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.
وبعد ساعات أكدت طهران أن المحادثات ستجرى السبت في سلطنة عُمان، مشددة على أنها "غير مباشرة".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة اكس أن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفا "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".
وفي الأثناء، قال نتانياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على اتفاق آخر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن من قطاع غزة، حيث انهار وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حليفة إيران.
وأشار ترامب بعد اجتماع كان من المفترض أن يركز على مسعى إسرائيل لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين، مضيفا "سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت ونتعامل معهم بشكل مباشر".
ولم يحدد ترامب مكان إجراء المحادثات، لكنه أكد أنها لن تكون عبر وكلاء بل على "أعلى مستوى تقريبا".
وجاء إعلان ترامب غداة رفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، ووصفت الفكرة بأنها "لا معنى لها" في ظل التهديدات و"التناقضات" من إدارة دونالد ترامب.
سحب الرئيس الأمريكي بلاده أحاديا من الاتفاق الأخير في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
لكن ترامب وجه تحذيرا شديد اللهجة لطهران.
وقال "إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير، وأكره أن أقول ذلك، خطر كبير، لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي".
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