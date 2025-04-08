فرق الإطفاء الفرنسية تكافح حريقا ضخما في شمال باريس

MENAFN - Al-Bayan) ">اندلع حريق ضخم في شمال باريس الاثنين داخل منشأة لمعالجة النفايات، ودعت فرق الطوارئ سكان العاصمة الفرنسية للابتعاد عن المنطقة.

وأمكنت مشاهدة سحابة من الدخان الأسود الكثيف من أنحاء مختلفة من باريس، بينما عمل عناصر الاطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى أكبر منشآت إعادة التدوير في المدينة.

وأكدت دائرة الإطفاء أن نحو 60 شاحنة و200 عنصر موجودون في المكان.

ومع تصاعد ألسنة اللهب من المنشأة، أغلقت السلطات الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة لتسهيل وصول فرق الإطفاء الى المكان، بحسب ما نقلت قناة "بي أف إم تي في" عن رئيس بلدية الدائرة السابعة عشرة في باريس.

وقال جيفري بولار إن المبنى "دمّر" لكن كل العاملين فيه تمّ إجلاؤهم، مضيفا "وصل عناصر الاطفاء سريعا، لكن الحريق اندلع في الطبقة السفلية وانتشر في أنحاء المبنى".

ودعت دائرة الإطفاء عبر منصة إكس سكان العاصمة الى "الابتعاد عن المنطقة وترك خدمات الطوارئ تقوم بواجبها".