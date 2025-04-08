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كوريا الجنوبية تحدد 3 يونيو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

كوريا الجنوبية تحدد 3 يونيو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

2025-04-08 12:06:14
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 3 يونيو، وذلك عقب عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وكوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ ديسمبر، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.

وأيدت محكمة الأسبوع الماضي إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

وقال رئيس الوزراء هان دوك سو الثلاثاء إن الحكومة أجرت "مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية".

أضاف أن النقاشات تناولت "ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير".

وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة "تحديد 3 يونيو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ال21 في كوريا الجنوبية"، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.

وبعكس الانتخابات العادية، حيث يتمتع الرئيس المنتخب بفترة انتقالية مدتها شهران، فإن الفائز في الانتخابات التي ستجرى في 3 يونيو سيتم تنصيبه في اليوم التالي.

ويتولى رئيس الوزراء هان السلطة حاليا في البلاد بصفته القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية قرار عزله.

وتجرى الانتخابات الرئاسية عادة أيام الأربعاء، ولكن لا يشترط يوم محدد في الانتخابات المبكرة بسبب شغور منصب. وتستمر الحملات الانتخابية من 12مايو حتى 2 يونيو.

ويعد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا، حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 34% وفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب.

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